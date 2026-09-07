Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado 10 de agosto, un sismo de importante magnitud transformó la rutina de cientos de familias caleñas, provocando daños significativos en viviendas y en obras de infraestructura de la ciudad. De acuerdo con el más reciente informe de las autoridades locales, un total de 52.809 familias han sido objeto de una evaluación de daños y necesidades a través del Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE). Esta cifra evidencia la dimensión de la emergencia y la priorización que han otorgado los organismos responsables para atender la situación de los afectados.

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La magnitud del impacto se refleja en el dato oficial que reporta a 45.139 familias como damnificadas. A nivel de infraestructuras, los equipos técnicos han inspeccionado 1.722 edificaciones, realizando diagnósticos especializados para determinar el nivel de afectación. Los resultados indican que 441 estructuras se consideran habitables, mientras que 769 han sido catalogadas como no habitables. Adicionalmente, 475 edificaciones presentan restricciones en su uso, lo que limita la posibilidad de que sean ocupadas normalmente por sus residentes.

El barrio Chiminangos, situado en Cali, ha resultado particularmente afectado luego del sismo. Una considerable cantidad de ciudadanos se encuentra aún fuera de sus apartamentos debido al estado crítico de algunas estructuras, específicamente en las torres de apartamentos donde el deterioro de las escaleras se ha identificado como la causa principal de los desalojos. Este sector continúa siendo uno de los puntos clave para la entrega de apoyos humanitarios, mientras avanzan los trabajos para atender a las personas afectadas.

En entrevista reciente con la emisora Boom FM, el alcalde Alejandro Eder afirmó: “Los ingenieros van avanzando en el análisis, lo que dicen es que las torres están bien estructuralmente, es lo que parece indicar”. El mandatario subrayó también la urgencia de reconstruir las escaleras de las torres y aseguró: “La Alcaldía de Cali asumirá esa reconstrucción y estamos terminando ya los informes finales para poder avanzar lo más rápido posible”.

Las autoridades continúan con el proceso de evaluación para determinar de manera precisa las intervenciones requeridas en cada torre del sector Chiminangos. El objetivo es encontrar una solución efectiva que permita a las familias damnificadas regresar a sus viviendas de manera segura en el menor tiempo posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias han sido afectadas por el sismo del 10 de agosto en Cali, según el RUFE?

De acuerdo con el Registro Único de Familias Evaluadas (RUFE), las autoridades locales han identificado e inspeccionado a 52.809 familias tras el sismo en Cali, de las cuales 45.139 han sido reportadas formalmente como damnificadas y requieren diversas formas de asistencia.

¿Qué acciones adelantará la Alcaldía de Cali para la reconstrucción en el barrio Chiminangos tras el sismo?

La Alcaldía de Cali, bajo la directriz del alcalde Alejandro Eder, ha asumido el compromiso de reconstruir las escaleras dañadas en las torres del barrio Chiminangos, una de las zonas más afectadas. El proceso de evaluación sigue en curso y los informes finales permitirán avanzar con mayor celeridad en la restauración y rehabilitación de las viviendas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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