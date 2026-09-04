Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo que afectó gravemente al sur de Cali ha dejado secuelas profundas, especialmente en el barrio cuarto de Legua, en la intersección de la calle Quinta con carrera 57. Los afectados principales son los propietarios de comercios aledaños, quienes deben enfrentar no solo la destrucción física de sus establecimientos sino también la precariedad de sus condiciones actuales. Según el testimonio recogido por 90 Minutos, la comunidad vive sin energía eléctrica, sumergida en una ola de inseguridad y en un completo abandono institucional.

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Juan Esteban del Valle, dueño del taller de motos ‘Biker Factory’, relató que ya llevan 25 días continuos sin servicio eléctrico comercial. Ocho cuadrillas de trabajadores técnicos han intentado restablecer la energía, pero ninguna ha conseguido una solución definitiva. Según lo expresado por los funcionarios, el origen del daño fue la caída de postes tras el colapso del edificio María Elvira, ubicado en la zona. Mientras no se restablezca la energía, los comerciantes apenas sobreviven: quienes logran trabajar lo hacen a oscuras, dependiendo de una simple lámpara solar.

A ello se suma la preocupación por la facturación injusta en servicios públicos, ya que algunos han recibido cuentas de energía con incrementos de hasta 80.000 pesos colombianos respecto al mes previo, pese a no haber consumido ese recurso en tres semanas, según reportes entregados por los perjudicados. Además, durante el cierre total de la calle Quinta, los clientes no podían acceder a los locales, y se reportaron intentos de multas a quienes buscaban retirar vehículos, lo que agravó la crisis de ventas.

La respuesta institucional ha sido precaria. David Cano, dueño de los establecimientos ‘Cachorritos’ y de una lavandería administrada por su madre, describió el impacto emocional y físico que vive su familia, dependiente del funcionamiento diario de la maquinaría parada por la falta de energía. La inseguridad se disparó luego del retiro de la policía militar y la policía, obligando a cerrar los negocios desde temprano para evitar asaltos. Ante la ausencia de protección, los propios vecinos han tenido que organizarse, llegando a capturar ladrones en flagrancia.

Miguel Ángel Escobar, propietario del taller de bicicletas ‘Monster an Bike’, denunció que su emprendimiento quedó inhabitable, con mercancía atrapada. A pesar de registrar su situación ante la alcaldía y la Unidad de Gestión del Riesgo —incluyendo el Registro Único de Damnificados (RUFE)— no ha recibido ninguna ayuda ni siquiera básica, mientras las obligaciones de arriendo y alimentación continúan. La presencia de grandes escombros sin remover incrementa el riesgo. Los comerciantes exigen la intervención urgente de la Alcaldía de Cali y de las Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta la falta de energía eléctrica a los comerciantes de la calle Quinta tras el terremoto?

La carencia de energía eléctrica obstaculiza seriamente la reactivación de los negocios, pues limita el funcionamiento de las máquinas, encarece las condiciones de operación y ha obligado a los comerciantes a improvisar con soluciones como lámparas solares. Además, se reporta un aumento injustificado en la facturación, todo esto en medio de la inactividad comercial y sin acceso real a los servicios públicos.

¿Qué acciones han tomado las autoridades para ayudar a los comerciantes afectados tras el terremoto en Cali?

Hasta la fecha, según lo reportado por los afectados, las respuestas institucionales han sido insuficientes. Aunque se completaron censos y registros como el RUFE, no se han recibido ayudas alimentarias ni económicas concretas. Los comerciantes insisten en la necesidad de una intervención urgente de la Alcaldía de Cali y de Emcali para restablecer la energía, remover escombros y fortalecer la seguridad en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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