Por: Noticiero 90 minutos

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Las rutas P24B y P40A del MIO, Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cali, contarán con cambios temporales en sus recorridos a partir del sábado 5 de septiembre. Esta modificación se debe al cierre de la carrera 8 con calle 59, donde Empresas Municipales de Cali (Emcali) adelantará trabajos para reparar una tubería de más de 12 pulgadas. La intervención, de acuerdo con lo previsto, se extenderá durante una semana y requerirá el cierre total de ambas calzadas, obligando a establecer desvíos operacionales para asegurar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público.

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Según lo informado por Metro Cali, operadora del sistema masivo, la ruta P24B recorre trayectos desde el Centro hacia Avenida Sexta, Calle 44, Carrera 8 y finaliza en la Terminal Andrés Sanín. Por su parte, la ruta P40A conecta la Terminal Andrés Sanín, Carrera Octava, Base Aérea, Centro, San Nicolás y Barrio Obrero. Ante el cierre total en la intersección señalada, ambas rutas modificarán sus trayectos habituales únicamente durante el tiempo que duren los trabajos de Emcali.

Daniel Parra, director de Operaciones de Metro Cali, explicó: "Estos cambios son temporales y nos permiten mantener la operación de las rutas mientras Emcali adelanta las obras. Invitamos a los usuarios de la P24B y la P40A a consultar los recorridos provisionales y planear sus desplazamientos con anticipación". De acuerdo con lo comunicado, los buses en sentido oriente-occidente serán desviados por la calle 70 y continuarán por las carreras 23 y 15 hasta llegar a la calle 44, donde retomarán su ruta normal. En sentido occidente-oriente, los buses tomarán desde la calle 44 hacia la carrera 12, luego la calle 59 y finalmente volverán a la carrera 8, siguiendo su recorrido habitual.

Durante la ejecución de la obra, la parada en la carrera 8 con calle 70 (en sentido oriente-occidente) se trasladará de manera temporal a la carrera 8 entre calles 72 y 71, punto en el que se instalará señalización específica para orientar a los usuarios. Metro Cali recomienda estar atentos a las indicaciones y a la información oficial del MIO, además de programar los desplazamientos considerando los desvíos operacionales.

¿Cuáles son los desvíos de las rutas P24B y P40A del MIO por la obra de Emcali?

Las rutas P24B y P40A tendrán desvíos en función del sentido de circulación mientras dure el cierre. En sentido oriente-occidente, los buses tomarán la calle 70 y después seguirán por las carreras 23 y 15 hasta la calle 44; en sentido occidente-oriente, avanzarán desde la calle 44 hacia carrera 12, luego calle 59 y de regreso a carrera 8. Estos recorridos son temporales y buscan asegurar la continuidad del servicio.

¿Dónde estará la nueva parada temporal del MIO por el cierre en la carrera 8 con calle 59?

La parada tradicional en carrera 8 con calle 70, en sentido oriente-occidente, se traslada temporalmente a la carrera 8 entre calles 72 y 71. Habrá señalización instalada en el punto para orientar a los pasajeros sobre este cambio durante la semana que estén en desarrollo las obras de Emcali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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