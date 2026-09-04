Por: Noticiero 90 minutos

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Un nuevo incendio forestal fue reportado este viernes en la zona del Cerro de la Bandera, ubicada en el sector de la calle 1 con carrera 62, en el sur de Cali. De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, la emergencia tuvo lugar apenas un día después de haberse registrado un incidente similar en el mismo sector, lo que ha encendido las alarmas entre los habitantes y las autoridades locales sobre la recurrencia de este tipo de sucesos.

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Según los bomberos, la alerta se recibió a la 1:30 p. m. y de inmediato una máquina junto a cuatro unidades, además de una brigada conformada por seis integrantes, se movilizó hacia el punto afectado. El propósito de este despliegue consistió en controlar las llamas, proteger el área y evitar que el fuego se propagara a zonas aledañas del cerro, que representa uno de los pulmones verdes importantes para la ciudad. La prioridad de la operación era contener el incendio y salvaguardar tanto la vida de las personas residentes en el sector como la biodiversidad de este entorno natural.

Mientras las labores de atención del fuego continúan, las autoridades buscan establecer el área total comprometida por las llamas y, especialmente, las posibles causas que dieron inicio a este nuevo incendio. Hasta el momento, no se han confirmado daños mayores ni personas afectadas de manera directa, pero la situación genera preocupación debido al riesgo de que nuevas emergencias puedan surgir en días posteriores, considerando la corta distancia entre este episodio y el ocurrido veinticuatro horas antes.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali ha insistido en la importancia de las respuestas rápidas y coordinadas para minimizar el impacto de estos eventos, y recalca que aún se realiza el monitoreo en la zona mientras se recopila información para esclarecer lo sucedido y prevenir futuros incidentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causas podrían estar relacionadas con los incendios forestales en el Cerro de la Bandera en Cali?

De acuerdo con la información entregada en el reporte de los bomberos y las autoridades, todavía no se han determinado las causas específicas del incendio forestal en el Cerro de la Bandera. Sin embargo, se aclara que continúan las labores para identificar las razones detrás de este suceso y así prevenir situaciones similares en el futuro.

¿Cómo se atienden las emergencias de incendios forestales en el sur de Cali?

La atención de emergencias como la ocurrida en el Cerro de la Bandera incluye el despliegue de máquinas y brigadas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, que actúan de manera rápida para sofocar las llamas y asegurar la zona. Estas acciones buscan controlar el fuego, proteger la biodiversidad y prevenir que el incendio se extienda a áreas residenciales o naturales cercanas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.