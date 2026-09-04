Por: Noticiero 90 minutos

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El reciente sismo que sacudió Cali dejó una marca profunda tanto en la ciudad como en sus habitantes. En medio de los estragos ocasionados, la Orquesta Filarmónica decidió salir de sus espacios habituales y llevar su música directamente a las comunidades más afectadas. Esta estrategia surgió como una respuesta solidaria, buscando fortalecer la unión y la empatía entre los caleños, según la información publicada por 90 Minutos. La iniciativa lleva el nombre de ‘Conciertos por la Esperanza’ y consiste en presentaciones gratuitas en diferentes puntos neurálgicos de la ciudad, con el propósito de convertir la música en un canal de acompañamiento emocional y reconstrucción social.

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De acuerdo con la programación informada por la propia orquesta, las presentaciones comenzaron en agosto. Particularmente se trasladaron a iglesias y escenarios comunitarios de barrios como Santa Teresita, Valle del Lili, Pance y El Pondaje. Sin embargo, el trabajo no termina allí, pues durante septiembre, la Filarmónica continuará visitando otros sectores como La Hacienda, el Colegio Lacordaire, el Santuario Niño Jesús de Praga, el Parque de la Biodiversidad y Bochalema, entre otros. Todas las presentaciones seguirán siendo de entrada libre, según puntualizó la organización en sus canales oficiales.

El director asistente de la Orquesta Filarmónica, Martín Buitrago, resaltó la importancia que tiene la música en este proceso: “Hemos encontrado que la música nos sana y nos une y que a través de esta iniciativa de conciertos gratuitos en las iglesias de nuestra ciudad podemos llegar con más certeza a los corazones de los caleños y las caleñas”. Dicho enfoque posiciona a la música no solo como expresión artística sino también como una herramienta de sanación colectiva entre quienes vivieron los efectos del terremoto.

Entre las próximas fechas confirmadas, se destaca el 7 de septiembre a las 7:00 pm en el Santuario Niño Jesús de Praga, el 9 de septiembre en el Colegio Lacordaire a las 9:00 am, el 10 de septiembre en el Parque de la Biodiversidad para conmemorar un mes del sismo, y el 21 de septiembre en la parroquia María Mater Admirabilis de Bochalema a las 6:00 pm. Toda la programación puede consultarse en la página web y redes sociales de la Orquesta Filarmónica, facilitando así que cualquier interesado participe en estos espacios diseñados para la esperanza y recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de los 'Conciertos por la Esperanza' de la Orquesta Filarmónica de Cali?

La programación de los 'Conciertos por la Esperanza' incluye presentaciones gratuitas en sectores como el Santuario Niño Jesús de Praga, Colegio Lacordaire, Parque de la Biodiversidad y la parroquia María Mater Admirabilis en Bochalema. Las fechas concretas son el 7, 9, 10 y 21 de septiembre, y se invita a consultar canales oficiales de la orquesta para información actualizada.

¿En qué barrios de Cali ha estado la Orquesta Filarmónica después del sismo?

Después del reciente sismo, la Orquesta Filarmónica se ha presentado en barrios como Santa Teresita, Valle del Lili, Pance, El Pondaje y tiene programaciones en La Hacienda, Salomia y Bochalema, llevando mensajes de apoyo y esperanza a distintas zonas afectadas de la ciudad.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.