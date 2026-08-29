La Sabana de Bogotá se alista para recibir una de las apuestas de entretenimiento más ambiciosas de la temporada. El próximo 26 de septiembre de 2026, el complejo Rancho MX abrirá sus puertas para albergar la cuarta edición del Ancestral Brunch Fest, un evento que promete romper con los esquemas de los festivales tradicionales al fusionar música en vivo, gastronomía, arte y experiencias inmersivas a lo largo de una maratónica jornada que se extenderá por más de 16 horas continuas.

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Consolidado como uno de los encuentros más innovadores para quienes buscan vivir la música desde una perspectiva diferente, esta cuarta entrega apunta alto con una producción de gran formato y artistas de talla mundial. La organización proyecta recibir a cerca de 8.000 asistentes, quienes tendrán la oportunidad de construir su propio recorrido a través de cuatro dimensiones o escenarios temáticos completamente independientes diseñados para sorprender a medida que avanza el día.

La experiencia abrirá sus puertas desde las 11:00 de la mañana, arrancando con un exclusivo brunch All You Can Eat que estará incluido sin costo adicional para todos aquellos asistentes que ingresen al recinto antes de las 4:00 p.m.. Esta propuesta busca incentivar al público a llegar temprano para disfrutar de una programación que evolucionará constantemente hasta culminar a las 3:00 de la madrugada.

El corazón del festival recae en su diversidad musical distribuida en cuatro escenarios con identidad propia. Por un lado, la Dimensión Rancho MX se erige como el punto de encuentro ideal para los amantes de los sonidos tropicales y la música latina, albergando las actuaciones confirmadas de agrupaciones de trayectoria como Los Inquietos del Vallenato y La 33.

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Para quienes prefieren los ritmos sintéticos y la cultura de club, la Dimensión Octava ofrecerá un despliegue de música electrónica respaldado por una imponente producción audiovisual, iluminación de última generación y experiencias sensoriales, manteniendo la expectativa por el anuncio de su artista principal. En paralelo, la Dimensión Clandestino inyectará toda la energía de los ritmos urbanos con la participación confirmada de J Álvarez. Finalmente, honrando la esencia del lugar anfitrión, la Dimensión Popular reunirá lo mejor de la música popular bajo el liderazgo de Pipe Bueno.

Lejos de limitarse a un concierto convencional, el Ancestral Brunch Fest 4.0 ha sido concebido como una vivencia multisensorial integral. Durante toda la jornada, el público podrá explorar instalaciones artísticas, zonas interactivas, activaciones de marcas reconocidas, experiencias premium de licores y espacios especialmente diseñados para la creación de contenido digital. A esto se suma una variada oferta gastronómica instalada en food trucks y una puesta en escena arquitectónica con estructuras monumentales, visuales e intervenciones inmersivas que transformarán por completo cada rincón de Rancho MX.

Para quienes deseen asegurar su asistencia a esta maratónica celebración, la boletería ya se encuentra disponible al público. Cabe destacar que la segunda etapa de venta estará vigente únicamente hasta el próximo 30 de agosto, ofreciendo entradas generales desde $130.000 y localidades VIP desde $200.000, antes de que los precios avancen a su siguiente fase. Con una propuesta que cruza géneros y rompe los límites horarios, el festival se perfila como el plan imperdible para despedir septiembre por todo lo alto en la Sabana de Bogotá.

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