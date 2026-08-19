Por: Canal Uno

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El reconocido cantante colombiano Pipe Bueno reveló, según sus propias palabras, el momento más difícil de su vida durante su participación en el pódcast ‘Los hombres sí lloran’, de Juan Pablo Raba, donde habló sobre el consumo de alcohol y drogas que llegó a afectar su relación con su familia y con Luisa Fernanda W.

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El cantante explicó que, aunque el licor es habitual en el entorno musical en el que trabaja, su consumo comenzó a aumentar hasta convertirse en un problema.

“De pronto una mañana me tomaba una taza de café y le echaba dos copas de ron”, contó.

Su situación llegó a tal punto que, según relató, consumía incluso estando en casa con sus hijos.

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“Lo que te digo del alcohol y drogas no fue un fin de semana que me fui de rumba con mis amigos, fue en el desayuno, en mi casa, con mis hijos”, relató.

En medio de lágrimas, reconoció que “si no estaba borracho estaba drogado”, y explicó que utilizaba estas sustancias para evitar gestionar sus emociones.

El momento que marcó un antes y un después

Pipe Bueno contó que decidió hablar con Luisa Fernanda W sobre lo que estaba viviendo. La situación también tuvo consecuencias para ella, pues comenzó a experimentar ataques de pánico. “Estaba en un hoyo oscurísimo”, recordó.

Uno de los momentos que más lo impactó ocurrió una mañana, cuando despertó y se dio cuenta de que su esposa y sus hijos ya no estaban en casa.

“Luisa estaba dispuesta a que nos separáramos”, reconoció. Luego de una conversación, el cantante le pidió una última oportunidad y le aseguró que quería demostrarle con hechos que podía cambiar.

A partir de entonces, aseguró que comenzó a hacerse responsable de su vida y decidió pedir ayuda. También encontró en su fe un apoyo fundamental para superar esa etapa.

“Lloré todo el rosario porque hace mucho no tenía tanta vergüenza ante Dios”, recordó sobre uno de los momentos que considera determinantes en su proceso.

Ahora, Pipe Bueno asegura que busca mantenerse enfocado en sí mismo, en su familia y en convertirse en un ejemplo para sus hijos. Su nueva música, según explicó, también representa esa reconexión personal y espiritual.

Finalmente, dedicó un mensaje a Luisa Fernanda W y reconoció el papel que tuvo durante ese difícil proceso.

“Hoy en día sé que Dios te sostuvo para que me sostuvieras en los momentos más difíciles de mi vida. Te amo”, sentenció.

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