Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La madrugada del domingo 4 de octubre estuvo marcada por la preocupación entre los seguidores de la música vallenata, luego de que los integrantes del conjunto liderado por Joaco Pertuz sufrieran un accidente vehicular en el sector de Cordobita, en la zona rural del municipio de Ciénaga, Magdalena. De acuerdo con la información disponible, el grupo se trasladaba en una buseta cuando, de manera repentina, el vehículo perdió el control y terminó volcado a un costado de la vía. Las primeras versiones indican que el conductor sufrió un microsueño, consecuencia del agotamiento tras una agenda exigente de presentaciones en Santa Marta y en el corregimiento de San Francisco de Asís, en El Copey, Cesar.

Sigue a PULZO en Discover

El incidente dejó dos integrantes con lesiones leves: Daniel Estrada, timbalero, e Isad “Chalo” Venera, corista de segunda voz. Ambos artistas fueron trasladados rápidamente al hospital de Ciénaga, donde los médicos determinaron que, pese a las contusiones sufridas, se encontraban fuera de peligro. La delegación había regresado de presentaciones consecutivas que, según señalan las fuentes del artículo, generaron una evidente fatiga entre los miembros del grupo, situación que habría derivado en el despiste del conductor y el posterior accidente. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para determinar con exactitud las causas de este accidente, aunque la principal hipótesis se mantiene sobre el microsueño del chofer debido al cansancio físico.

El susto vivido por la agrupación de Joaco Pertuz se suma a una peligrosa tendencia en el ámbito del vallenato, donde los desplazamientos nocturnos siguen representando un riesgo considerable para los músicos. El artículo revela que casi al mismo tiempo, la mañana del domingo, el cantante Hebert Vargas sufrió en Ecuador un incidente vial de características similares. Además, la crónica vallenata ha sido golpeada repetidamente por accidentes trágicos: Patricia Teherán perdió la vida en 1995 entre Barranquilla y Cartagena; Jesús Manuel Estrada falleció en 2003 en el límite entre Cesar y Santander; Kaleth Morales murió en 2005 en la vía Cartagena-Valledupar; y Martín Elías en 2017 en Sucre.

Estos hechos han dejado una huella imborrable en este género musical tradicional, evidenciando la vulnerabilidad de los artistas ante jornadas extenuantes y traslados por carretera, elementos inherentes a la vida de los músicos vallenatos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó en el accidente de la agrupación de Joaco Pertuz en Ciénaga, Magdalena?

En la madrugada del domingo 4 de octubre, los miembros del grupo de Joaco Pertuz sufrieron un accidente vehicular cuando la buseta en la que se trasladaban se salió de la vía en el sector de Cordobita. Según las primeras investigaciones, el conductor habría tenido un microsueño debido al agotamiento por una fuerte carga de trabajo, lo que ocasionó que dos músicos resultaran con lesiones leves, aunque permanecen fuera de peligro.

¿Qué es un microsueño y cómo afecta a los conductores?

El término "microsueño" hace referencia a breves episodios en los que una persona se queda dormida por fracciones de segundo o hasta varios segundos, muchas veces sin ser plenamente consciente. En los conductores, un microsueño puede causar la pérdida temporal del control y aumentar considerablemente el riesgo de accidentes, especialmente cuando existe fatiga acumulada por largas jornadas laborales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.