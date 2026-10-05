Un gran susto se llevaron los seguidores de la música vallenata tras conocerse el grave accidente de tránsito que sufrió el reconocido cantante Hebert Vargas y los integrantes de su agrupación musical en una carretera de Ecuador. El siniestro ocurrió este domingo 4 de octubre, cuando el equipo se desplazaba hacia el aeropuerto de Quito con el propósito de abordar un vuelo de regreso a Medellín, tras haber ofrecido una exitosa presentación la noche anterior en la Plaza de Toros de Ambato.

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De acuerdo con la información entregada por el mánager del artista, Sachy Gómez, el bus en el que se movilizaban los músicos colisionó de frente contra una camioneta en circunstancias que todavía son materia de investigación por parte de las autoridades viales de ese país. En las últimas horas salieron a la luz pública las primeras imágenes del aparatoso choque, evidenciando los graves daños materiales que sufrieron ambos automotores debido al fuerte impacto registrado en la vía.

A pesar de la magnitud del choque, la tranquilidad volvió para los fanáticos del intérprete luego de que su equipo directivo confirmara que todos se encuentran fuera de peligro. Los integrantes de la agrupación fueron sometidos de inmediato a rigurosas valoraciones médicas en territorio ecuatoriano, arrojando como resultado únicamente golpes leves y contusiones menores. No obstante, las autoridades locales indicaron que el conductor del autobús fue quien resultó con las lesiones de mayor consideración, por lo que recibió atención prioritaria especializada.

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Hasta el momento, las causas exactas del accidente continúan bajo indagación oficial. Aunque entre las primeras versiones recolectadas en el lugar de los hechos se ha mencionado de manera preliminar una posible falla mecánica en alguno de los vehículos involucrados, esta hipótesis aún no ha sido confirmada formalmente por los peritos de tránsito encargados del caso.

Tras cumplir con los protocolos de atención médica y verificar que su estado de salud era estable, Hebert Vargas y los miembros de su agrupación emprendieron el viaje de retorno y ya se encuentran de regreso en territorio colombiano, según confirmó el medio especializado Intervallenato.

Este desafortunado episodio ocurre en un momento muy activo para la carrera del artista, a finales de mayo pasado lanzó su primer álbum de estudio en una década titulado Bohemio. Dicha producción discográfica, compuesta por 20 canciones, aborda profundos sentimientos como el amor perdurable, las heridas abiertas, la nostalgia, el arrepentimiento y la esperanza tras una pérdida. Asimismo, su más reciente sencillo, titulado Te perdono, fue lanzado el pasado 5 de agosto, consolidando su plena vigencia en la escena musical romántica del género.

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