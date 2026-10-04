Una preocupante situación se presentó en la mañana de este domingo, 4 de octubre, en Ecuador, puesto que muy temprano se reportó que el cantante de música vallenata Hebert Vargas sufrió de un fuerte accidente automovilístico.

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Según las primeras informaciones, el cantante y su banda habían tenido un toque en la Plaza de Toros de Ambato, por lo que ya se estaban devolviendo a Quito para tomar un vuelo que los llevara hasta la ciudad de Medellín.

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Sin embargo, en un hecho que es aún materia de investigación para determinar cómo ocurrió todo, el bus del artista se chocó de frente contra otro vehículo, lo que hizo que tanto el artista como los demás músicos sufrieran de algunos golpes importantes.

De inmediato llegaron las autoridades al lugar del accidente para determinar el estado de salud del artista, los músicos y el conductor del otro automóvil que estuvo involucrado.

Luego de la revisión médica, se determinó que por fortuna ninguno de los implicados sufrió heridas de gravedad, por lo que todo al final terminó siendo simplemente un choque de latas.

De esta manera, toda la agrupación musical ya se encuentra nuevamente con destino a Colombia para poder cumplir con el resto de compromisos programados para el fin de semana.

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Quién es Hebert Vargas

Hebert José Vargas Hernández, nacido el 1 de enero de 1971 en Valledupar, es un cantante y compositor colombiano de vallenato romántico. Reside en Medellín, ciudad donde consolidó su carrera. Inició en festivales escolares y estudió ingeniería de minas mientras cultivaba su pasión musical.

En 1996 se integró a Los Gigantes del Vallenato como vocalista principal, hasta 2002, impulsando éxitos como ‘Inocente’, ‘Perdóname’, ‘Me mata la melancolía’, ‘Te amé’, ‘El error’, ‘Se me salen las lágrimas’ y ‘No he podido ser feliz’. Como solista desde 2002, con álbumes como ‘Identidad propia’ (2004) y ‘Mi pasión… el vallenato’ (2005), destacó con ‘Aquel amigo’, ‘Después del adiós’ y ‘Daría la vida por ti’.

Ha girado por México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Tras una década, en 2026 lanzó ‘Bohemio’, álbum de 20 canciones con colaboraciones. Con más de 30 años de trayectoria, se mantiene como referente del género.

Fuerte crisis entre Colombia y Ecuador

Luego de que el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decidió subir unilateralmente los aranceles para los productos colombianos que llegan a ese país, Colombia decidió tomar otras acciones relacionadas a la importación de energía, lo que ha desatado una guerra económica entre los dos países que comparten una extensa frontera.