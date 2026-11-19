El fenómeno musical del K-pop tendrá una prueba de fuego este sábado 21 de noviembre en Bogotá, cuando quince jóvenes artistas de distintas regiones del país suban al escenario para disputarse la posibilidad de representar a Colombia en la final mundial de Changwon, Corea del Sur. La cita corresponde al K-POP World Festival Colombia 2026, una competencia que dejó atrás el terreno de nicho para consolidarse como uno de los encuentros juveniles más concurridos alrededor de la cultura asiática en el territorio nacional.

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Para llegar a esta instancia definitiva, los participantes superaron una exigente preselección en la que se inscribieron cerca de 120 aspirantes provenientes de Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta. Tras el filtro inicial aplicado por los organizadores, el grupo quedó conformado por cinco solistas en la modalidad de canto y diez agrupaciones o intérpretes en baile, quienes deberán demostrar precisión técnica, dominio escénico y conexión con el público durante una jornada de tres horas.

La conducción del espectáculo estará a cargo del creador de contenido coreano Zion Hwang, quien acompañará las presentaciones en vivo en el Auditorio Principal del Edificio G de la Universidad Externado de Colombia, en el centro de la capital. La programación comenzará a las 2:00 de la tarde y se extenderá hasta las 5:00 de la tarde, con ingreso gratuito para los asistentes que realicen su registro previo hasta completar el aforo del recinto.

Este certamen nació en 2011 por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur y la cadena pública KBS con el propósito de abrir eliminatorias globales hacia su gran escenario en territorio asiático. En Colombia, la convocatoria se hace de forma ininterrumpida desde 2015 bajo la organización de la Embajada de la República de Corea en el país y la producción de Hallyu Colombia, sirviendo como plataforma para los seguidores locales del género.

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