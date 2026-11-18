Por: Caracol Televisión

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Paola Jara compartió las tiernas imágenes de la primera celebración de su hija, que nació en la misma fecha que una presentadora de ‘Día a Día’, y en ellas se puede apreciar el regalo que le dieron: un carro rosado.

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“Me parece mentira que ya tengas 1 año hija mía. Gracias Dios mío por la vida de mi vida, el regalo más hermoso, la bendición más grande que he recibido. Un amor incalculable e inimaginable. Hoy más que nunca te pido salud y vida para disfrutar de este amor tan inmenso”, escribió en su publicación la intérprete de ‘Mala Mujer’.

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Emilia, además de disfrutar de su nuevo vehículo, celebró con varios panqueques que formaron una especie de torta, decorados con pedazos de piña en forma de corazón y estrellas.

“Emilia que seas siempre muy feliz , que Dios y la virgen acompañen cada uno de tus pasos hija. Te amo con todas las fuerzas de mi ser. Feliz cumpleaños Emi”, agregó en su mensaje la artista.

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¿Cuánto tiempo llevan juntos Jessi Uribe y Paola Jara?

Jessi Uribe y Paola Jara comenzaron su relación en diciembre de 2019, por lo que llevan siete años juntos, de acuerdo con el día que el propio cantante ha dado, cuando le han preguntado sobre la fecha de aniversario.

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Antes de convertirse en pareja, los artistas ya se conocían por su trabajo en la música. Su cercanía se fortaleció con la colaboración ‘Como si nada’, canción que grabaron juntos y cuya promoción los llevó a compartir entrevistas, eventos y diferentes espacios. Posteriormente, él empezó a sentir cosas distintas por ella y tomó la iniciativa para conquistarla, pero a ella no le llamaba la atención. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a conocerlo mejor y a sentirse atraída por su personalidad y su forma de ser.

El primer beso también hizo parte de los recuerdos que compartieron públicamente. En una conversación con el programa ‘La Red’, los artistas contaron que ocurrió después de varias salidas y que fue un momento especial para ambos.

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