La separación de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue uno de los acontecimientos que más comentarios causó en el entretenimiento colombiano. Después de más de una década de relación y de convertirse en una de las parejas más reconocidas de la farándula nacional, los actores anunciaron que habían decidido tomar caminos diferentes.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque fue Villalobos quien confirmó públicamente la ruptura a mediados de 2022, tiempo después Caicedo comenzó a hablar sobre el difícil proceso que enfrentó tras el final de su matrimonio.

(Lea también: “Tengo el corazón partido”: Carmen Villalobos llora muerte de compañeros en rodaje en Bogotá)

Ahora, cuatro años después de aquella decisión, el actor volvió a referirse a ese capítulo de su vida durante una entrevista con el pastor Frank López. En la conversación, recordó el impacto emocional que tuvo la separación, reconoció algunos errores y explicó cómo encontró en la fe una motivación para comenzar de nuevo.

Lee También

Durante la entrevista, Caicedo aseguró que uno de los aspectos más difíciles de afrontar fue reconocer los errores que había cometido y reconstruir su propia vida después de la ruptura.

El actor contó que atravesó un periodo de depresión y que llegó a experimentar pensamientos que afectaron su bienestar emocional. También explicó que, aunque su actual pareja, la empresaria Juliana Diez Duque, había vivido una situación sentimental similar, cada uno tuvo un proceso diferente para superar esa etapa.

“A mí se me cayó el mundo encima. Por ser actor, artista, toda esa vida cayó al piso y volver a levantarme, volver a ser yo no fue fácil”, expresó.

En sus declaraciones, Caicedo señaló que recuperar su autoestima fue uno de los primeros pasos para salir adelante. Según explicó, antes de pensar en una nueva relación sentimental necesitaba reencontrarse consigo mismo y fortalecer su vida espiritual.

“Mi mayor herida era conmigo, porque yo cometí muchos errores que yo mismo he dicho”, reconoció durante la conversación.

Otro de los aspectos que destacó el actor fue el papel que tuvo su acercamiento a Dios durante el proceso de recuperación. Caicedo aseguró que enamorarse de Jesús le permitió encontrar una nueva perspectiva y salir adelante después de una de las etapas más complejas de su vida.

En ese contexto también conoció a Juliana Diez, con quien comenzó una relación que, según su relato, estuvo marcada por la conexión espiritual que encontraron al coincidir en una iglesia.

El actor contó que inicialmente le llamó la atención la manera en que ella participaba en diferentes actividades y labores de servicio religioso. Esa faceta despertó su admiración y contribuyó a que se acercara sentimentalmente a la empresaria.

Sebastián Caicedo pensó en irse a vivir a México

Durante la entrevista, el colombiano también recordó que, después de su separación, contempló la posibilidad de trasladarse a México para continuar con sus proyectos relacionados con la actuación.

Sin embargo, su encuentro con Juliana y el vínculo que comenzó a construir con ella influyeron en su decisión de permanecer en Medellín. De acuerdo con su relato, conocer a la empresaria también hizo parte de ese nuevo propósito de vida que encontró a través de la fe.

(Vea también: Ex de Carmen Villalobos no se quedó callado y respondió a críticas por su separación)

Aunque Caicedo no dejó de lado sus proyectos profesionales, sus declaraciones muestran cómo sus prioridades cambiaron después de la ruptura y del proceso personal que atravesó.

Así, el actor volvió a poner sobre la mesa uno de los capítulos más comentados de su vida sentimental, pero esta vez desde una perspectiva distinta: la de alguien que reconoce sus errores, habla de las dificultades que enfrentó y asegura haber encontrado en la espiritualidad y en una nueva relación la oportunidad de comenzar de nuevo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.