Por: El Espectador

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La periodista Ana Cristina Restrepo Jiménez recibió el Premio Alberto Aguirre en la primera edición de este galardón, que resaltó especialmente su independencia periodística. Este reconocimiento, impulsado por la Fundación Almargen, fue entregado el martes 17 de noviembre durante una ceremonia realizada en la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, en Bogotá. Catalina Gómez Ángel, distinguida por su trayectoria y ganadora del Premio Gabo 2026 a la Excelencia, fue la encargada de entregar la distinción: una pieza escultórica basada en un tipo móvil de imprenta, que integra el símbolo histórico de la Librería Aguirre.

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El enfoque del premio en su primera edición no recayó sobre una obra, reportaje o investigación puntual, sino en la trayectoria misma, guiada por el rigor, la independencia y la responsabilidad ante la opinión pública. Así, el galardón conecta sus intenciones con una de las facetas esenciales de Alberto Aguirre, quien defendió en sus columnas la libertad del periodismo y la crítica a los poderes de turno. La Fundación Almargen recalcó la importancia de distinguir figuras cuyo trabajo represente la autonomía intelectual y el compromiso con la sociedad, en medio de desafíos considerables para los medios.

El contexto de la premiación adquiere aún más relevancia, ya que Ana Cristina Restrepo ha enfrentado cuestionamientos persistentes por su labor y sus posturas políticas. Precisamente por esto, varios colegas celebraron el galardón como un reconocimiento oportuno a la ética profesional de Restrepo, quien también es autora de libros como "Página en blanco" y columnista. La fundadora del proyecto AAnarquía, Ana Bejarano Ricaurte, expresó su apoyo con un mensaje en redes sociales, resaltando la fortuna de Colombia por contar con la voz de Restrepo. Del mismo modo, Patricia Nieto subrayó en su mensaje la dignidad con la que Restrepo ejerce el periodismo, incluso en escenarios marcados por el odio y la polarización.

El jurado a cargo de la entrega estuvo compuesto por Lucía González Duque, Natalia Orozco, Rocío Pineda-García y Alberto Morales Gutiérrez, quienes, de acuerdo con la información, representan diversas áreas del arte, el periodismo y la comunicación. Además, la Fundación Almargen enfatizó la relevancia de la prensa independiente dentro de la vida democrática, sobre todo frente a fenómenos como la presión sobre los medios y la desinformación.

El Premio Alberto Aguirre nace en el marco de la conmemoración de los cien años del nacimiento del periodista, editor, crítico de cine y fotógrafo antioqueño, a celebrarse el 19 de diciembre. Su espíritu, según la fundación, es reconocer la libertad, autonomía intelectual y compromiso social a través de distintos campos como el periodismo, la fotografía, la crítica, el cine, la literatura, la edición de libros y la promoción cultural, con la capacidad de sumar disciplinas en futuras ediciones.

¿Por qué fue premiada Ana Cristina Restrepo Jiménez con el Premio Alberto Aguirre?

Ana Cristina Restrepo Jiménez fue reconocida en la primera edición del Premio Alberto Aguirre por su independencia periodística y una trayectoria marcada por el rigor y la responsabilidad pública. Según la Fundación Almargen, que otorga el galardón, no se premió una publicación puntual, sino a una profesional que ha defendido la libertad de prensa y el pensamiento crítico, atributos que también distinguieron la labor de Alberto Aguirre.

¿Qué es el Premio Alberto Aguirre y cuál es su objetivo principal?

El Premio Alberto Aguirre, creado por la Fundación Almargen, tiene como objetivo principal reconocer aportes a la cultura y el pensamiento en temas de libertad y autonomía intelectual. El reconocimiento no está limitado a una sola disciplina: busca distinguir trayectorias de individuos en campos como el periodismo, la crítica, la fotografía o la literatura, siguiendo el legado diverso de Alberto Aguirre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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