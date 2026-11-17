Por: Noticiero 90 minutos

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El reconocido cantante puertorriqueño Don Omar llevará a Colombia su última gira titulada The Last King World Tour, marcando el final de una era en la música urbana. Esta despedida estará acompañada de tres espectáculos de gran formato, los cuales se concentrarán en un periodo de solo cuatro días, estableciendo un reencuentro significativo entre el artista y sus seguidores en el país, de acuerdo con la información compartida por Noticiero 90 Minutos.

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El itinerario comenzará el jueves 4 de noviembre en el Vive Claro Estadio de Bogotá, donde miles de seguidores tendrán la oportunidad de vivir una velada inolvidable. Apenas un día después, el viernes 5 de noviembre, la gira se trasladará al Estadio Olímpico Pascual Guerrero en Cali. Finalmente, el domingo 7 de noviembre el cierre será en Medellín, específicamente en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. En cada ciudad, los asistentes disfrutarán de un despliegue técnico importante y un repertorio que hará homenaje a los mayores éxitos de Don Omar, desde sus clásicos de los años dos mil hasta lanzamientos más recientes.

Sobre el tema de boletería, el valor de las entradas tradicionales varía según la ciudad y la localidad seleccionada, sin incluir palcos cuyo precio es distinto. Para Bogotá, la entrada más económica está en $200.000 y la más costosa en $830.000. En Cali, los precios oscilan entre aproximadamente $200.000 y $500.000. Medellín presenta boletos desde $350.000 hasta $780.000.

La venta oficial de entradas será gestionada únicamente por la plataforma oficial, garantizando seguridad para los fanáticos. Además, el proceso incluirá una etapa de preventa exclusiva, que inicia el jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m., para aquellos seguidores que hayan realizado un prerregistro en la página oficial del cantante. Estas personas recibirán un código único a sus correos electrónicos, facilitando el acceso anticipado a las entradas.

Adicionalmente a las localidades regulares, los organizadores han confirmado la presencia de experiencias especiales denominadas Kingdom VIP en todas las ciudades, permitiendo a los asistentes acceder a beneficios adicionales durante cada show.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y ciudades del tour de despedida de Don Omar en Colombia?

Don Omar visitará tres ciudades colombianas en su gira de despedida: Bogotá el 4 de noviembre, Cali el 5 de noviembre y Medellín (Envigado) el 7 de noviembre, realizando presentaciones en escenarios icónicos como Vive Claro Estadio, Estadio Olímpico Pascual Guerrero y Estadio Polideportivo Sur, según Noticiero 90 Minutos.

¿Qué precios tienen las entradas para los conciertos de Don Omar en Colombia en 2027?

Los precios de las entradas varían según la ciudad y la ubicación elegida, excluyendo los palcos. En Bogotá, los valores oscilan entre $200.000 y $830.000; en Cali, entre aproximadamente $200.000 y $500.000; en Medellín, entre $350.000 y $780.000. Toda la boletería oficial se gestionará por la plataforma oficial del artista.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.