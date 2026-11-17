Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue avanzando en su proyecto de apoyo social “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. De acuerdo con información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social, SDIS, durante noviembre se activó un nuevo ciclo de pagos del programa Ingreso Mínimo Garantizado, conocido como IMG. Solo en el mes de noviembre de 2026, más de 190.000 hogares estarán recibiendo transferencias monetarias directas, que corresponden a los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación, sumando un impacto que alcanza a más de 740.000 personas.

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El abanico de beneficiarios va más allá de estos grupos. Además, existen apoyos económicos dirigidos a más de 270.000 personas, pertenecientes a otros componentes clave del programa: jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. De acuerdo con la información oficial divulgada, las transferencias incluyen también a quienes residen en “pagadiarios”, modalidad de alojamiento temporal de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad.

El proceso de desembolso se realiza de forma escalonada. En el caso de las personas mayores beneficiadas, los pagos ya comenzaron y se extenderán hasta los primeros días de diciembre, con el fin de asegurar que nadie quede por fuera del ciclo de noviembre.

El Distrito dispuso para este ciclo una cifra superior a los $45.000 millones para la distribución de estos recursos a través del Ingreso Mínimo Garantizado. Con este esfuerzo, la inversión total dirigida a esta iniciativa social durante el año 2026 ya supera los $480.000 millones, según datos proporcionados por la Alcaldía y la Secretaría Distrital de Integración Social.

Según la información oficial, los beneficiarios tienen la posibilidad de recibir el dinero a través de diferentes plataformas digitales: dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. También es posible reclamar el pago por medio de giros en puntos Efecty. Una vez el pago esté listo para ser reclamado, las personas recibirán una notificación por mensaje de texto.

Quienes deseen obtener más detalles sobre el programa o tengan dudas sobre el proceso pueden consultar información en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, comunicarse a la línea telefónica 601 380 8330, opción 6, revisar las redes sociales oficiales o acercarse a las subdirecciones locales de Integración Social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el pago del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

Las transferencias del programa se efectúan de manera escalonada, utilizando plataformas de billeteras digitales como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social o a través de giros presenciales en los puntos Efecty. Las personas beneficiarias son notificadas mediante mensaje de texto cuando el pago se encuentra disponible, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la SDIS.

¿Qué es el programa Ingreso Mínimo Garantizado y a quiénes beneficia?

El Ingreso Mínimo Garantizado, o IMG, es una iniciativa social de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social. Está diseñada para entregar apoyos monetarios a hogares y personas en situación de pobreza extrema, primera infancia, educación, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, incluyendo quienes viven en “pagadiarios”. El programa busca ayudar a quienes enfrentan mayores desafíos económicos en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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