Por: Portal Bogotá

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TransMilenio informó que, entre el martes 17 y el lunes 23 de noviembre de 2026, el vagón 2 con sentido occidente-oriente en la estación Zona Industrial - Secretaría Distrital de Movilidad estará cerrado de forma temporal. Esta medida responde a la necesidad de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en la malla vial, con el objetivo de garantizar la seguridad y el funcionamiento eficiente del sistema de transporte en uno de los corredores más usados de la ciudad. La información fue compartida a través de los canales oficiales tanto en su sitio web como en la red social X, donde se reiteró el llamado a los usuarios a planificar sus viajes con anticipación.

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El cierre del vagón 2 implica ajustes operativos en el flujo de pasajeros y redistribución de rutas dentro de la estación. Según los detalles dados por TransMilenio, el servicio E32, que regularmente atiende a los pasajeros en la estación afectada, trasladará temporalmente su operación al vagón 2 de la estación CDS Carrera 32 mientras duren las labores de mantenimiento. Además, el servicio B28 omitirá su parada habitual en la estación Zona Industrial - Secretaría Distrital de Movilidad en el sentido que está siendo intervenido, lo que significa que los usuarios regulares de esta ruta tendrán que buscar alternativas para su desplazamiento durante estos días.

Respecto a la distribución de servicios en los diferentes vagones dentro de la estación: el vagón 1 se mantiene habilitado y seguirá ofreciendo parada a la Ruta fácil 5, así como a los servicios Z61 y A61, lo cual permite mantener parte de la afluencia habitual. Por su parte, el vagón 2, aunque generalmente atiende servicios como F28 y F32, permanecerá inhabilitado de manera temporal en el sentido occidente-oriente, afectando la circulación de estas rutas.

TransMilenio recomienda a los pasajeros consultar en tiempo real el estado de la operación, usando canales oficiales como el canal de WhatsApp y la aplicación TransMiApp, así como revisar la información más reciente en el sitio web de TransMilenio. De este modo, los ciudadanos podrán programar mejor sus trayectos y evitar contratiempos causados por los trabajos de mantenimiento, que buscan optimizar las condiciones de movilidad en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué rutas están afectadas por el cierre temporal en la estación Zona Industrial - Secretaría Distrital de Movilidad?

De acuerdo con la información publicada por TransMilenio, las rutas afectadas durante el cierre temporal del vagón 2 en sentido occidente-oriente son principalmente la E32, que será trasladada a la estación CDS Carrera 32, y la ruta B28, que omitirá su parada en la estación afectada mientras duren los trabajos de mantenimiento. Los servicios F28 y F32 también se ven impactados, ya que usualmente paran en el vagón cerrado.

¿Cómo pueden los usuarios de TransMilenio planificar su viaje durante los trabajos de mantenimiento?

La recomendación de TransMilenio para los usuarios afectados por estos ajustes es revisar en tiempo real el estado de la operación usando el canal oficial de WhatsApp, la aplicación TransMiApp y el sitio web de TransMilenio. Estas herramientas permiten conocer desvíos, estado actual de las rutas y rutas alternativas, facilitando la programación de los desplazamientos durante el cierre temporal por mantenimiento de la malla vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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