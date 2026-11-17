Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) ha extendido una invitación abierta a participar en "Lecturas que acompañan el duelo - Muertes sin respuesta", un evento gratuito que tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026 en Casa Librería, ubicada en la carrera 18A No. 100-62, en Bogotá. Esta actividad busca convertirse en un espacio de encuentro para quienes han vivido la difícil experiencia de perder a un ser querido por suicidio, una situación que, de acuerdo con Idartes, suele estar marcada por el silencio, los tabúes y la dificultad para expresar el dolor.

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Según la información compartida en el portal de la Alcaldía de Bogotá, este encuentro literario se presenta como una alternativa para abordar el duelo no desde el aspecto clínico, sino a través de la literatura y la palabra, que funcionan como refugio y vía de acompañamiento emocional. El objetivo principal es ofrecer a los asistentes momentos para reflexionar, compartir experiencias y reconocer en la literatura una herramienta capaz de nombrar y acompañar la ausencia que deja una pérdida por suicidio.

"Lecturas que acompañan el duelo" permite a los participantes acercarse a relatos y narraciones que exploran distintas formas de asimilar y comunicar el dolor. En esta versión, el evento gira alrededor de "Muertes sin respuesta", con el propósito de visibilizar cómo se han contado históricamente estas muertes y abrir espacios para el intercambio de vivencias personales. Idartes resalta que esta metodología facilita un entorno seguro para que cada quien pueda compartir o simplemente escuchar, sin presiones ni juicios.

La actividad está pensada para toda persona interesada en encontrar acompañamiento, entender mejor el duelo o apoyar a alguien que lo esté transitando. El acceso es libre y gratuito, lo cual fortalece la propuesta de Idartes de democratizar la cultura y crear enclaves donde la literatura contribuya a sanar y acompañar procesos emocionales complejos. De este modo, se reconoce la importancia de hablar abiertamente sobre el suicidio y buscar nuevas formas de abordar el sufrimiento a través de expresiones artísticas, como parte de una construcción colectiva de sentido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el evento 'Lecturas que acompañan el duelo' que organiza Idartes en Bogotá?

El evento "Lecturas que acompañan el duelo - Muertes sin respuesta", organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), es un encuentro literario que tiene como objetivo crear un espacio de acompañamiento para personas que han enfrentado el duelo por suicidio. Lejos de los enfoques clínicos tradicionales, se centra en la literatura como forma de apoyo emocional, permitiendo compartir historias, reflexionar y encontrar palabras para procesar el dolor.

¿Dónde y cuándo será el evento 'Muertes sin respuesta' de Idartes en Bogotá?

La actividad "Muertes sin respuesta", organizada por Idartes, se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. en Casa Librería, ubicada en la carrera 18A No. 100-62, en Bogotá. La entrada es libre, lo que permite a cualquier persona interesada participar y encontrar apoyo literario en el proceso del duelo.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.