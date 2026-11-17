Por: El Espectador

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La expectativa sobre el papel del hombre como proveedor y figura dominante en el hogar es una de las principales fuentes de presión social. Tal como lo plantea Equimundo: Centro de Masculinidades y Justicia Social, representado por Melissa Wong Oviedo, existe una estructura llamada la “Caja de la Masculinidad” (Man Box). Esta idea encierra a los hombres en un esquema rígido de comportamientos esperados: ser duros, autosuficientes, proveedores, heterosexuales y, sobre todo, nunca mostrar vulnerabilidad ni perder el control. De acuerdo con Equimundo, estos mandatos se aprenden desde la infancia, en escuelas, familias, amistades y medios, normalizando la idea de que los hombres no pueden expresar emociones o realizar actividades vistas tradicionalmente como femeninas.

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Este fenómeno social no afecta solo a los hombres. Según Equimundo, influye en la distribución del trabajo doméstico, la crianza y la manera como la sociedad comprende el poder y la violencia. La resistencia a pedir ayuda, la lejanía frente a las tareas de cuidado y la tendencia a imponer o vigilar son efectos concretos de estos mandatos. Sin embargo, Andrea Neira Cruz, investigadora del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), invita a cuestionar no solo lo que los hombres deben dejar de ser, sino abrir caminos para nuevas formas de masculinidad que resulten atractivas y socialmente valiosas. Estas alternativas, sostiene, deben ofrecer reconocimiento, pertenencia y dignidad, permitiendo que cuidar, expresar emociones y aceptar errores sean vistos como fortalezas, no debilidades.

Hernando Muñoz, de la Universidad de Antioquia y MenEngage, resalta que el verdadero cambio cultural implica experiencias vividas más allá de mensajes generales o campañas. Recomienda que la reflexión ocurra donde los hombres hacen vida cotidiana, como barrios y espacios deportivos, y que el arte y la educación se empleen para abordar temas sensibles como celos, duelo o expresión afectiva. Tales procesos ayudan a romper el ciclo de silencios y expectativas dañinas.

Además, los cambios culturales necesitan condiciones materiales. El estudio de Equimundo y el Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE), citado por Wong Oviedo, señala que el 95 % de los hombres encuestados en Colombia se perciben capaces de cuidar, pero la mayoría encuentra barreras laborales para ejercer ese rol. Así, no basta con nuevas narrativas; son esenciales políticas e instituciones que respalden el cambio.

Experiencias como el Programa P de Equimundo, adaptado en Colombia con la Fundación Apapacho, han mostrado avances. Según la organización, se evidenció una reducción de actitudes justificadoras de la violencia y testimonios de hombres que cambiaron su comportamiento en la crianza. Desde la administración de Bogotá, estrategias como Bogotá Libre de Machismo y la Línea Calma buscan promover masculinidades no violentas y corresponsables, ofreciendo espacios de escucha y orientación. De acuerdo con el secretario de Cultura, Santiago Trujillo Escobar, “la transformación cultural no se impone, se construye”. El reto está en que esas nuevas formas de ser hombre no sean la excepción, sino parte de la norma social.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Caja de la Masculinidad y cómo afecta a los hombres?

La Caja de la Masculinidad, según Equimundo, es un conjunto rígido de normas sociales que define cómo ‘debe’ comportarse un “hombre de verdad”: autosuficiente, fuerte, proveedor, heterosexual y privado de vulnerabilidad. Esta estructura moldea desde la infancia la forma en que los hombres conciben su lugar en la sociedad, afectando tanto sus relaciones personales como su bienestar emocional, al enseñarles a ocultar emociones y a cumplir roles que muchas veces entran en conflicto con sus deseos o circunstancias reales.

¿Cómo pueden transformarse las masculinidades en la sociedad colombiana?

Según las fuentes citadas en el texto, la transformación de las masculinidades requiere tanto cambios culturales como condiciones materiales e institucionales. A través de programas como el de Equimundo y políticas impulsadas por la Alcaldía de Bogotá, se promueven espacios de reflexión, escucha y nuevas narrativas sobre el cuidado, la corresponsabilidad y la expresión emocional. Sin embargo, estos procesos deben contar con acompañamiento sostenido y cambios reales en el entorno laboral y familiar que permitan a los hombres asumir nuevos roles sin barreras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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