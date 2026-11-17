El turismo nacional está abriendo espacio para destinos que tradicionalmente no ocupaban los primeros lugares entre las preferencias de los viajeros colombianos. Un análisis de Airbnb identificó siete lugares que han ganado popularidad durante los últimos dos años y que cada vez reciben más visitantes interesados en conocer otras regiones del país: Cúcuta, La Mesa, Neiva, Popayán, Sogamoso, Valledupar y Villavicencio.

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La selección corresponde a destinos que registraron un crecimiento sostenido en las búsquedas y viajes durante 2024 y 2025, según los datos de la plataforma. Entre sus atractivos aparecen los paisajes naturales, la gastronomía, la arquitectura colonial y las tradiciones culturales. Además, varios se perfilan como alternativas para escapadas de fin de semana, viajes familiares y recorridos por carretera.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es el protagonismo de Bogotá como punto de partida. La capital es la principal ciudad de origen de los viajeros que visitan seis de los siete destinos mencionados: La Mesa, Neiva, Popayán, Sogamoso, Valledupar y Villavicencio. En el caso de Cúcuta, ocupa el segundo lugar, lo que refleja el interés de los bogotanos por conocer otras zonas de Colombia.

Entre los lugares destacados está La Mesa, en Cundinamarca, que ofrece clima templado y alternativas de descanso cerca de Bogotá. También aparece Sogamoso, en Boyacá, reconocido por su legado muisca y sus paisajes andinos. En el sur del país está Popayán, conocida como la Ciudad Blanca por su arquitectura colonial y gastronomía, mientras que Neiva combina tradiciones huilenses con su cercanía al Desierto de la Tatacoa.

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La lista se completa con Cúcuta, ciudad fronteriza reconocida por su actividad comercial; Valledupar, destino ligado a la cultura vallenata y con conexión turística hacia La Guajira y el Caribe; y Villavicencio, considerada una de las principales puertas de entrada a los Llanos Orientales. Cada uno ofrece experiencias distintas para quienes buscan salir de los circuitos turísticos más tradicionales.

El reporte también muestra que el turismo interno tiene un peso importante en estos lugares. La Mesa y Sogamoso registran más del 90 % de viajeros nacionales, mientras que Villavicencio, Neiva y Popayán superan el 80 %. En Valledupar la proporción está por encima del 70 % y en Cúcuta supera el 50 %. Además, los millennials y la generación Z concentran buena parte de las visitas, con una participación destacada de los primeros en varios destinos.

El crecimiento de estos viajes también representa oportunidades para los negocios y las comunidades locales. Airbnb estima que la actividad de anfitriones y huéspedes a través de su plataforma generó un impacto económico superior a los $10,6 billones en Colombia durante 2024. La compañía señala que el interés por conocer destinos emergentes puede impulsar sectores como el alojamiento, la gastronomía, el transporte y el comercio en regiones que buscan atraer más visitantes.

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