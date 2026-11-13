Los colombianos que están planeando sus próximas vacaciones podrán encontrar diferentes alternativas de viaje durante los Black Days de On Vacation, una campaña comercial que estará disponible del 10 al 17 de noviembre de 2026. La promoción incluye paquetes turísticos desde $1.269.000 por persona, noches de hotel desde $150.000 y tarifas especiales para quienes quieran viajar durante la temporada de Navidad.

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La iniciativa busca ofrecer opciones para distintos presupuestos y momentos del año. Quienes deseen anticipar sus vacaciones podrán encontrar alternativas para viajar durante 2027, mientras que las personas que todavía no tienen planes para diciembre tendrán promociones en varios destinos nacionales.

Destinos para descubrir en 2027 desde $1.269.000

Entre las principales ofertas de Black Days están los paquetes turísticos en acomodación múltiple desde $1.269.000 por persona. Estas tarifas aplican para viajes programados en marzo y octubre de 2027.

La oferta incluye destinos como el Amazonas, una alternativa para quienes buscan conocer la biodiversidad y los paisajes de esta región del país. También está La Guajira, donde se encuentra el Hotel Wayira Beach, una opción de alojamiento para disfrutar del entorno costero y la cultura de este territorio.

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San Andrés también hace parte de la campaña, con alternativas en los hoteles Portobelo , Cove y Caribbean. A esta selección se suma Santa Marta, destino que combina playas, descanso y naturaleza en el Caribe colombiano.

Noches de hotel desde $150.000 para viajar durante 2027

Quienes prefieran organizar sus viajes por separado también tendrán alternativas durante los Black Days. On Vacation ofrecerá noches de hotel desde $150.000, con disponibilidad en diferentes fechas de 2027.

Esta modalidad permite reservar el alojamiento y planear de manera independiente otros aspectos del viaje, como los tiquetes y las actividades que se quieran hacer en el destino. De esta forma, los viajeros podrán organizar escapadas y vacaciones con anticipación.

Viajes desde $159.000 para Navidad

La campaña también contempla promociones para quienes quieran salir de viaje entre el 20 y el 28 de diciembre de 2026. Para esas fechas habrá opciones en destinos como el Amazonas, La Guajira y San Andrés.

Los precios anunciados comienzan en $159.000 por persona en acomodación múltiple y $179.000 en acomodación doble. Estas alternativas están dirigidas a quienes buscan aprovechar los últimos días del año para disfrutar de unas vacaciones fuera de casa.

Vacaciones más fáciles de planear y pagar

Además de las tarifas promocionales, On Vacation cuenta con alternativas de pago a cuotas sin intereses, sujetas a las condiciones y los medios de pago habilitados. Esta opción busca facilitar la organización de los viajes y distribuir el valor de la compra.

Según las condiciones de cada producto, los paquetes turísticos pueden incluir tiquetes aéreos, alojamiento, traslados y alimentación con desayuno, almuerzo y cena. Por eso, es importante revisar qué servicios contempla cada oferta antes de reservar.

Una apuesta para seguir poniendo al mundo de vacaciones

Con los Black Days, On Vacation reúne promociones para quienes quieren organizar sus vacaciones de 2027 o encontrar una alternativa para viajar durante la Navidad de 2026. La campaña estará vigente del 10 al 17 de noviembre y contempla diferentes destinos y modalidades de alojamiento.

Los interesados pueden consultar las promociones y las condiciones de cada oferta en www.onvacation.com. Las tarifas están sujetas a disponibilidad y fechas de viaje.

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