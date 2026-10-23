Quienes están planeando sus vacaciones de fin de año pueden encontrar nuevas alternativas de alojamiento en destinos como San Andrés, Santa Marta y La Guajira. On Vacation, cadena hotelera colombiana, avanza en la renovación de sus instalaciones y reporta que cerca del 80 % de las habitaciones de su portafolio ya fueron remodeladas.

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La transformación incluye habitaciones renovadas, nuevas suites y espacios pensados para diferentes tipos de viajeros, desde familias que buscan compartir unos días de descanso hasta parejas interesadas en una estadía con mayor privacidad. La empresa cuenta con más de 35 hoteles y una oferta superior a las 4.000 habitaciones en destinos nacionales.

San Andrés: habitaciones con vista al mar y alternativas premium

San Andrés es uno de los destinos donde se concentra parte de esta renovación. Los hoteles Blue Cove, Toné, Tower y Caribbean hacen parte del proceso, con mejoras en sus espacios para la estadía de los huéspedes.

Entre las novedades está el Hotel Toné, que incorpora habitaciones insignia con vista al mar y balcón. Esta alternativa está dirigida a quienes quieren disfrutar el paisaje caribeño desde su alojamiento, además de recorrer las playas y otros atractivos de la isla.

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Para quienes buscan una experiencia de mayor categoría, Acantilado de la Tierra ofrece una propuesta premium que prioriza la tranquilidad y el contacto con el entorno natural. Así, el portafolio reúne alternativas con características distintas para quienes viajan en familia, en pareja o prefieren una estadía más exclusiva.

La Guajira estrena suites inspiradas en la cultura wayuu

La renovación también llega al Hotel Wayira Beach, en La Guajira, que amplía su oferta con las suites Anasü. Estas habitaciones incorporan detalles inspirados en la cultura wayuu y buscan ofrecer mayor privacidad, comodidad y servicios adicionales.

La propuesta se suma a las opciones para quienes desean conocer los paisajes y atractivos de esta región del país sin renunciar a determinadas comodidades durante su estadía. En este caso, la apuesta combina mejoras en el alojamiento con elementos relacionados con la identidad cultural del destino.

Mendihuaca también hace parte de los cambios

En Santa Marta, el Hotel Mendihuaca se suma al proceso de renovación de espacios. La intervención busca mejorar las condiciones de alojamiento para quienes quieren disfrutar de la playa, descansar en un entorno natural o compartir unos días con familiares y amigos.

Aunque todavía hay habitaciones pendientes de remodelación, On Vacation señala que el proceso continúa como parte de su estrategia para actualizar la oferta hotelera y responder a las necesidades de distintos perfiles de viajeros.

Opciones para planear las vacaciones

Además de las mejoras en sus hoteles, la compañía cuenta con alternativas de pago a cuotas sin intereses, sujetas a las condiciones vigentes. Esta posibilidad puede ser un factor para quienes organizan con anticipación sus viajes y necesitan distribuir el gasto.

Los interesados en conocer las habitaciones, revisar las características de cada hotel y consultar las condiciones de alojamiento pueden visitar el sitio web oficial de On Vacation: www.onvacation.com. Allí encontrarán opciones en destinos como San Andrés, Amazonas, La Guajira, Santa Marta y Girardot, entre otros.

Con la renovación de buena parte de sus habitaciones y la incorporación de nuevas suites, la cadena busca ampliar las alternativas de alojamiento para la temporada de fin de año, con propuestas que varían según el destino y el tipo de experiencia que busca cada viajero.

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