Los sabores ancestrales de la cocina local, los tradicionales acordes del vallenato y las historias heredadas de generación en generación se alistan para protagonizar la primera edición de ‘La Tierrita: Un Valle de Sabores’, un evento concebido para exaltar la riqueza cultural y gastronómica del departamento del Cesar. La cita quedó programada para llevarse a cabo del 14 al 16 de noviembre de 2026 en el Centro Recreacional La Pedregosa, en Valledupar, consolidándose como una de las grandes apuestas para reactivar el turismo y visibilizar el talento culinario de la zona.

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La iniciativa, impulsada por Acodrés Capítulo Cesar en una alianza estratégica con la Caja de Compensación Familiar del Cesar (Comfacesar), pretende conectar a residentes y turistas con la esencia del viejo Valle a través de una oferta que fusiona la culinaria tradicional con muestras artísticas. Lejos de limitarse a una feria comercial de corta duración, el evento busca erigirse como un punto de encuentro permanente para las familias, los visitantes y los apasionados por la identidad de la cultura vallenata.

Para esta primera versión, la programación oficial contempla una robusta muestra comercial integrada por 53 negocios locales, entre los que figuran reconocidos restaurantes, reposterías tradicionales y nuevos emprendimientos del sector de alimentos, los cuales tendrán la oportunidad de exhibir sus propuestas ante públicos masivos.

Sobre el trasfondo y la proyección económica de este encuentro, Javier Arroyo, director de Acodrés Capítulo Cesar, señaló: “Desde Acodrés Capítulo Cesar creemos en la importancia de seguir fortaleciendo el escenario gastronómico de nuestra región. Por eso, nos complace presentar esta primera edición de La Tierrita, una iniciativa que celebra nuestros sabores, nuestra música y las costumbres que nos identifican como vallenatos”. El directivo añadió además que el objetivo principal apunta a generar espacios de reactivación: “Queremos generar espacios para visibilizar el talento local, impulsar los negocios del sector y mantener vivo ese legado cultural que hace único al Cesar y que merece seguir siendo compartido con las nuevas generaciones”.

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El desarrollo del festival cuenta con el respaldo técnico e institucional de entidades como el Instituto Humboldt, Gases del Caribe y Aseo del Norte, además del patrocinio de marcas de gran trayectoria nacional e internacional como Bavaria, Coca-Cola y Glenlivet, las cuales unieron esfuerzos para dotar de solidez logística al proyecto.

Con esta apuesta, los organizadores aspiran a que ‘La Tierrita’ trascienda su edición inaugural y se convierta en un hito anual indispensable dentro del calendario turístico del país, posicionando al Cesar como un referente ineludible del turismo gastronómico. En los próximos días, los comités organizadores anunciarán mayores detalles sobre la boletería, los horarios de las presentaciones musicales y la agenda académica que complementará la experiencia en La Pedregosa.

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