Por: El Espectador

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En el corazón de Portugal, la localidad de Alcobaça es reconocida como la cuna por excelencia de la manzana, una fruta que allí crece lentamente y con características únicas, gracias a las condiciones geográficas y climáticas excepcionales que le imprimen un sello particular. Según Jorge Soares, presidente de Maçã de Alcobaça, “nuestra productividad siempre será más baja que la de un productor de manzanas de cualquier otro continente”, debido al clima influenciado por el Atlántico: altos niveles de humedad y lluvias a destiempo. Esta limitante, sin embargo, se traduce en frutos de mayor acidez, aroma y un sabor más complejo, lo que convierte a las manzanas de Alcobaça en las preferidas de chefs y paladares exigentes.

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En la región, se cultivan variedades como la reineta, ácida y de color terroso, la jugosa jonagold, la crujiente royal gala, la dulce golden, la suculenta fuji y la ácida granny smith. Cada una encuentra su momento y su receta. Es tradición en la gastronomía portuguesa incorporar la manzana a platos inesperados, como la morcilla, un embutido con arroz muy popular en Colombia bajo el nombre de ‘rellena’. La combinación de morcilla y manzana se sirve como entrada, intercalando rodajas gruesas de cada ingrediente, adornadas con menta y caramelo. El contraste de texturas y sabores convierte este plato en un símbolo del mestizaje culinario entre Europa y Latinoamérica.

Las manzanas de Alcobaça cuentan con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), reconocimiento que otorga la Unión Europea a productos cuyas cualidades dependen del lugar en que se cultivan. Producidas bajo un modelo de agricultura integrada, estas frutas contribuyen al equilibrio ecológico local y cumplen estrictos controles de seguridad alimentaria. Más de la mitad de su producción presenta residuos químicos indetectables, acercándose a los estándares orgánicos, aunque siguen siendo productos convencionales, tal y como señala Soares.

La relevancia cultural de la manzana en la región se remonta al siglo XII, cuando los monjes cistercienses, favorecidos por el rey Afonso Henriques, comenzaron a cultivar estas tierras. Aquella herencia ha perdurado, convirtiendo la manzana de Alcobaça en un motor de turismo, cultura y desarrollo rural, involucrando a 500 familias y 23 productores. La fruta ha pasado de los huertos monásticos a los menús más contemporáneos, pasando por la repostería, destilados y platos salados, demostrando su versatilidad y carácter.

¿Por qué la manzana de Alcobaça tiene un sabor tan especial?

El sabor particular de la manzana de Alcobaça se explica por las condiciones climáticas de la región, dominadas por la influencia atlántica. Según explica Jorge Soares, el lento crecimiento causado por las lluvias irregulares y la alta humedad intensifica la acidez y el aroma del fruto, dando como resultado una manzana de sabor más complejo y equilibrado que las de otras partes del mundo.

¿Qué significa la Indicación Geográfica Protegida (IGP) en la manzana de Alcobaça?

La Indicación Geográfica Protegida (IGP) es un reconocimiento oficial de la Unión Europea que garantiza que la manzana de Alcobaça posee características específicas derivadas del territorio donde se produce. Esta denominación protege el origen y la calidad del producto, asegurando que su prestigio y sabor están ligados a las condiciones especiales de la región de Alcobaça.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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