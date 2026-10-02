Por: CENET

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Los viajeros colombianos demostraron una clara preferencia por los destinos turísticos tradicionales durante la Semana de Receso de 2026, manteniendo la tendencia que ha caracterizado a este segmento en los últimos años. Así lo revela un sondeo realizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). Según los resultados divulgados, el 73,2% de las agencias de viajes encuestadas confirmó que sus clientes se inclinan mayoritariamente por productos, destinos y experiencias que ya están consolidados en el mercado. En contraste, las alternativas especializadas y emergentes siguen teniendo un papel marginal dentro de las solicitudes de los viajeros.

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El estudio de ANATO permite identificar qué segmentos turísticos dominan las preferencias de los colombianos para la temporada. El segmento conocido como Sol y Playa lidera el interés, con una participación de 34,4%. Le sigue el turismo de Naturaleza y Aventura, que agrupa el 21,2% de las solicitudes. El interés cultural ocupa el tercer lugar, con 15,1%, mientras que opciones como Congresos, eventos y convenciones (6,1%), Cruceros e Incentivos (ambos con 5,7%) y Bienestar (4,7%) aparecen con cifras más modestas.

Según Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, estas cifras evidencian que, a pesar de que el viajero colombiano hoy tiene acceso a una oferta mucho más variada y segmentada que en el pasado, durante temporadas como la Semana de Receso prefiere productos consolidados o destinos sobre los cuales tiene más referencias. De acuerdo con Cortés Calle, esta situación representa una oportunidad para que las agencias de viajes acompañen las decisiones del público y, de manera gradual, introduzcan nuevas experiencias que complementen la oferta habitual.

Pese a la supremacía de los destinos tradicionales, el sondeo también reportó una incipiente diversificación en la demanda. Algunas agencias mencionaron solicitudes orientadas a recorridos en Pueblos Patrimonio, programas especializados en naturaleza, experiencias de bienestar, rutas gastronómicas o tours temáticos como los de orquídeas o cabalgatas. En cuanto a destinos específicos, se observa un creciente interés por lugares internacionales como Japón, Corea o Turquía, y nacionales como Puerto Plata e Isla Fuerte. Aunque estas tendencias todavía representan una fracción menor del mercado, demuestran el surgimiento de nuevos intereses entre ciertos grupos de viajeros.

En el plano comercial, el sondeo reportó un balance ampliamente favorable. El 61% de las agencias consultadas informó crecimiento en sus ventas respecto a la Semana de Receso de 2025. De ese universo, el 34,7% registró aumentos entre 1% y 10%, el 15,8% mejoras de entre 11% y 20%, y el 10,5% subidas superiores al 20%. Sin embargo, el 35,8% de las agencias dijo haber experimentado reducciones y un 3,2% no notó cambios. Esto evidencia cierta disparidad dentro del sector, sin que se pierda de vista la relevancia que mantienen los destinos tradicionales para una temporada clave en el calendario vacacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los productos turísticos tradicionales más demandados por los colombianos en la Semana de Receso?

De acuerdo con ANATO, los productos turísticos tradicionales más solicitados para la Semana de Receso son, en primer lugar, el segmento de Sol y Playa con una participación del 34,4%, seguido de Naturaleza y Aventura (21,2%) y Cultura (15,1%). Estos segmentos reflejan que la mayoría de los viajeros prefiere opciones consolidadas y ampliamente conocidas por el público.

¿Qué muestran las cifras sobre la diversificación de preferencias turísticas en Colombia?

Las cifras recopiladas por ANATO evidencian que, aunque hay señales de diversificación en la demanda, especialmente en productos especializados como rutas gastronómicas, tours de orquídeas o destinos internacionales poco tradicionales, la mayor parte de la preferencia sigue concentrándose en experiencias reconocidas. Este fenómeno sugiere una transición gradual hacia nuevas tendencias, más no un cambio generalizado.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).