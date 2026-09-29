Christopher Landau es el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Políticos, un alto funcionario del Departamento de Estado que participa en la definición y ejecución de la política exterior de Washington.

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Durante la campaña presidencial, De la Espriella le pidió revisar una lista de políticos, exfuncionarios y empresarios colombianos a quienes señaló públicamente para una eventual restricción de visas.

Los nombres que De la Espriella puso en conocimiento de Christopher Landau, según El Tiempo, fueron: Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Pedro Flores, Martha Peralta, Karime Cotes, Carlos Felipe Quintero, Luis Ramiro Ricardo, Agmeth Escaf, Eduardo Pulgar, Musa Besaile, Euclides Torres, Felipe Hernández, Iván Vargas, Andrea Vargas, Juan Carlos Muñiz, Mario Fernández, Rafael Macea, Johana Osorio, Luis Fernando Lobo y el denominado “clan de los hermanos Calle”.

De esa lista, Estados Unidos revocó el 28 de septiembre las visas de Martha Peralta y Euclides Torres, además de las de sus familiares.

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La decisión se produjo meses después de que De la Espriella, entonces candidato presidencial, pidiera al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau revisar los casos de personas que, según su señalamiento, estaban relacionadas con investigaciones o cuestionamientos por corrupción.

Tras conocerse las revocatorias, el mandatario respaldó públicamente la medida y afirmó que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos contra la corrupción podría continuar.

También planteó que las restricciones podrían ampliarse a sanciones económicas y financieras, incluida una eventual inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Por ahora, Peralta y Torres son los dos integrantes de aquella lista cuya visa ya fue revocada, mientras queda por establecer si Estados Unidos adoptará medidas contra otros nombres mencionados.

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