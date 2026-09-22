Desde el 18 de septiembre, Estados Unidos aplica nuevas reglas para evaluar las solicitudes de Green Card y amplía los criterios relacionados con la llamada “carga pública”.

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La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reemplaza la regulación vigente desde 2022 y permite a los funcionarios migratorios revisar una mayor variedad de ayudas públicas y las circunstancias particulares de cada solicitante.

Entre los beneficios que pueden ser considerados están programas de alimentación como SNAP y WIC, comidas escolares, determinados programas de Medicaid, ayudas de vivienda, cuidado infantil, Head Start y algunos créditos fiscales sujetos a comprobación de ingresos.

Sin embargo, recibir alguno de estos beneficios no significa automáticamente que una persona perderá la posibilidad de obtener la residencia permanente.

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Las autoridades deben analizar el caso de manera individual y pueden tener en cuenta factores como edad, salud, situación familiar, ingresos, empleo, educación y habilidades, además del tiempo durante el cual recibió determinadas ayudas.

La norma aplica principalmente a personas que buscan ser admitidas en Estados Unidos o que solicitan un ajuste de estatus.

Existen excepciones para algunas categorías humanitarias, como refugiados, asilados y ciertos beneficiarios de programas especiales.

Además, USCIS actualizó el formulario I-485 y advirtió que las versiones anteriores presentadas desde el 18 de septiembre ya no serán aceptadas.

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