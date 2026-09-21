Por: El Espectador

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El cantante británico Ed Sheeran, conocido por evitar hacer declaraciones políticas en su carrera artística, expresó sentirse traicionado tras una semana llena de controversia que marcó un punto álgido en sus presentaciones recientes. Todo se originó cuando, durante su concierto en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Sheeran abordó la polémica desatada por el retiro del rapero irlandés Macklemore como acto de apertura en su gira "Loop Tour". Maclemore fue excluido debido a sus comentarios a favor de Palestina, una decisión influenciada por presiones del dueño del siguiente estadio donde la gira tenía programado un concierto, según reportó El Espectador. Este hecho provocó la renuncia tanto de Macklemore como de la banda y los demás artistas que servían como actos de apertura, quienes manifestaron su solidaridad ante la situación y mostraron su desacuerdo con la medida.

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Durante su intervención en el escenario, Sheeran rompió con su postura habitual sobre la neutralidad política y expresó abiertamente que “he intentado no ser un comentarista político de ningún tipo, porque quiero que mi música y mis espectáculos traten sobre la unidad, no sobre la división; sobre la humanidad, no sobre la política; pero este es un tema humanitario y ya no puedo ocultar lo que siento al respecto”. Refiriéndose al atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova, calificó el suceso de “horrible” y describió las condiciones de vida de los ciudadanos en Gaza y Cisjordania como “catastróficas, injustificadas y desproporcionales”.

El artista resaltó que, a pesar de las diferencias, el público tiene la capacidad de unirse en torno a la música: “Aquí todos pueden apoyar a personas con las que no están de acuerdo en todo, pero siempre pueden estar de acuerdo en cantar estas canciones”, dijo antes de interpretar uno de sus reconocidos éxitos. En su testimonio, compartió el impacto personal de la controversia, mencionando ante sus seguidores que descubrió quiénes son realmente sus amigos y que varios conocidos y amistades de años habían decidido tomar distancia. A pesar de la presión social y los llamados en redes a devolver las boletas, Sheeran aseguró que la venta de entradas seguía estable. Manifestó además la sensación de estar abandonado por su entorno cercano, subrayando la incertidumbre que vive actualmente tanto a nivel personal como social: “El mundo es un lugar aterrador en este momento; Estados Unidos es un lugar aterrador en este momento”, concluyó el cantante, aferrándose a la esperanza que representa su público.

¿Por qué fue retirado Macklemore de la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran?

De acuerdo con la información revelada por El Espectador, Macklemore fue retirado como acto de apertura de la gira "Loop Tour" de Ed Sheeran después de declarar públicamente su apoyo a Palestina. Esta decisión surgió luego de presiones ejercidas por el dueño del siguiente estadio en el que se realizaría un concierto, lo cual derivó en polémicas y la posterior renuncia de otros artistas solidarios con el rapero irlandés.

¿Cuáles fueron las reacciones de Ed Sheeran tras la polémica en su gira?

Sheeran se mostró visiblemente afectado y traicionado, expresando en el escenario que muchos amigos y conocidos lo habían dejado solo a raíz de la controversia. También reconoció la división y miedo que siente en el entorno actual, pero destacó la importancia de la unidad a través de la música y de mantener la esperanza junto a su público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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