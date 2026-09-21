La música campesina colombiana prepara un viaje poco habitual: Los Carrangomelos, agrupación bogotana de carranga, fue seleccionada para participar en el Kansai Music Conference, encuentro internacional que reúne a artistas independientes, programadores, festivales, sellos discográficos y agentes de la industria musical.

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Para llegar hasta Japón, la agrupación lanzó la campaña ‘De la Ruana al Kimono’, con la que busca recaudar recursos para hacer posible su participación en el evento y llevar una propuesta que conecta dos tradiciones culturales aparentemente distantes.

La banda presentará ‘Con el Kimono de Ruana’, una propuesta con la que pretende poner en diálogo la tradición campesina colombiana con elementos de la cultura japonesa a través de la música.

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El proyecto parte de una idea sencilla: que la carranga, un género profundamente ligado al campo colombiano, puede encontrar nuevos públicos fuera del país y funcionar como un puente entre culturas.

La campaña de financiación colectiva está dirigida a colombianos, empresas y organizaciones que quieran apoyar el viaje de la agrupación.

Los Carrangomelos buscan llevar un pedazo de Colombia hasta Asia

Para Nicolás Sadovnik, vocalista de Los Carrangomelos, el viaje representa algo más que una presentación musical.

“Será la primera vez que una ruana emprenda este viaje para demostrar que la música campesina colombiana también tiene un lugar en los grandes escenarios del mundo”, afirmó el músico.

La agrupación plantea su participación en Japón como una oportunidad para mostrar una expresión cultural nacida en el campo colombiano ante públicos internacionales.

La propuesta también busca demostrar que las tradiciones locales pueden dialogar con otras culturas sin perder los elementos que las identifican.

De ahí surge el nombre de la campaña: ‘De la Ruana al Kimono’, una frase que resume el encuentro que la agrupación quiere provocar entre Colombia y Japón.

“Queremos que este sea un logro colectivo y que cada colombiano que nos apoye sienta que también lleva una parte de Colombia hasta Japón”, agregó Sadovnik.

La banda habilitó una campaña de financiación colectiva para quienes quieran contribuir a cubrir los costos asociados con su participación internacional.

La banda hizo concierto para recaudar fondos en Bogotá

Como parte de las actividades para conseguir recursos, Los Carrangomelos estuvieron en concierto pro fondos en Bogotá, el 11 de septiembre, en el que también participaron Los Cotopla Boyz.

El evento se llevó a cabo en Ace of Spades Music Club, como parte de la estrategia de la agrupación para conseguir apoyo para el viaje.

La campaña, sin embargo, va más allá de recaudar dinero para una presentación. Los Carrangomelos buscan que su participación en Japón sirva para abrir nuevas posibilidades de circulación internacional para la carranga y otros sonidos colombianos.

El objetivo es aprovechar el encuentro con músicos, programadores, festivales y agentes culturales de diferentes países para generar contactos que puedan convertirse posteriormente en nuevas oportunidades para la agrupación.

Para Los Carrangomelos, llegar al Kansai Music Conference representa así la posibilidad de poner la música campesina colombiana frente a nuevos públicos y mostrar que las expresiones culturales del país también pueden encontrar espacios en escenarios internacionales.

La agrupación mantiene abierta la campaña ‘De la Ruana al Kimono’ para quienes quieran respaldar esta travesía y contribuir a que su propuesta musical llegue hasta Japón.

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