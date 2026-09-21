El arte y la televisión en Colombia se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de la talentosa actriz Socorro Ortega, recordada con profundo cariño por los televidentes gracias a su inolvidable personaje de ‘La Caleña’ en la emblemática serie Don Chinche. La noticia de su deceso, ocurrido el pasado 18 de septiembre de 2026, conmocionó al gremio actoral y fue difundida públicamente por el reconocido actor Víctor Hugo Morant, compañero de set de la artista en múltiples producciones de la época dorada de la televisión nacional.

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A través de un mensaje compartido en sus redes sociales oficiales, Morant expresó su pesar por la partida de su colega y extendió sus condolencias a los familiares de la intérprete: “Lamento profundamente el fallecimiento de la colega y amiga Socorro Ortega. Descanse en paz. Mis sinceras condolencias a su familia”, escribió el actor, generando numerosas reacciones de tristeza y homenaje entre amigos, seguidores y figuras del medio artístico. Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon su fallecimiento no han sido reveladas de manera oficial.

Socorro Ortega edificó una sólida y respetada carrera artística durante las décadas de 1980 y 1990, un periodo clave para la consolidación de la industria audiovisual en el país. Su salto a la masividad y al corazón del público se dio gracias a su participación en Don Chinche, la célebre serie creada por Pepe Sánchez y Fernando Gómez Agudelo, protagonizada por Héctor Ulloa, que retrataba con maestría las vivencias cotidianas de los barrios bogotanos entre 1982 y 1989. En dicha producción, Ortega inmortalizó a ‘La Caleña’, consolidando su versatilidad dramática.

Su recorrido por la pantalla chica incluyó un rol protagónico en los grandes hitos de la memoria histórica televisiva, destacándose en producciones de formato antológico como Revivamos Nuestra Historia, donde participó en obras clave como El Bogotazo (1984), Heroínas y Nariño. Asimismo, dejó su huella en reconocidas telenovelas y dramáticos de la época como Camila (1986), El Virrey, La Mala Hierba, Los Cuervos, El Camaleón y la recordada producción ¿Por qué Mataron a Betty Si Era Tan Buena Muchacha?.

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Más allá de su prolífico paso por la televisión nacional, la carrera de Socorro Ortega abarcó otros escenarios de las artes escénicas. En una etapa de su vida, la actriz tomó la decisión de trasladarse a Barcelona, España, con el propósito de perfeccionar su técnica actoral. Aunque reconoció que ejercer la profesión en tierras catalanas presentó múltiples desafíos y complejidades, esta vivencia enriqueció su visión artística y su formación integral.

Su talento también brilló con fuerza en las tablas del teatro y en la gran pantalla del cine colombiano, demostrando una notable capacidad para adaptarse a diversos formatos unitarios y producciones dramáticas. Con el fallecimiento de Socorro Ortega, la cultura colombiana despide a una de las actrices que ayudó a construir la identidad de la televisión nacional, dejando un legado imborrable en el corazón de las audiencias que crecieron disfrutando de su innegable talento y profesionalismo.

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