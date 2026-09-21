Por: Portal Bogotá

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'13 Most Beautiful… Songs for Andy Warhol’s Screen Tests' es una propuesta artística que reúne el cine y la música en un solo escenario, permitiendo que los asistentes vivan una experiencia sensorial única. Esta obra, que tendrá lugar en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá el sábado 10 de octubre de 2026 a las 8:00 p. m., mezcla la proyección de trece retratos fílmicos realizados por el reconocido artista Andy Warhol entre 1964 y 1966 con música interpretada en vivo. Los rostros de figuras icónicas como Lou Reed, Nico, Dennis Hopper y Edie Sedgwick, todos ellos vinculados al legendario estudio The Factory fundado por Warhol, serán proyectados mientras Dean Wareham, Britta Phillips, Derek See y Roger Brogan interpretan un repertorio especialmente creado para acompañar estas imágenes.

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De acuerdo con la información publicada en Bogotá.gov.co, esta obra retoma el diálogo entre cine y música que el propio Warhol había explorado durante la década de los sesenta, en particular junto a la banda The Velvet Underground y Nico. El evento invita al público a sumergirse en la estética y el espíritu de la escena artística neoyorquina de aquella época, pero a través de una mirada contemporánea que surge de la reinterpretación y el acompañamiento musical en vivo. Al tratarse de una proyección de sus famosos retratos en película de 16 mm, el archivo fílmico cobra nueva vida y se presenta desde una perspectiva diferente, permitiendo apreciar la profundidad y la intimidad de aquellos que posaron frente a la cámara del artista pop.

Este espectáculo hace parte de la tercera edición del Festival NO Convencional Bogotá 2026, un evento que se caracteriza por ofrecer propuestas fuera de lo común y fomentar el acercamiento a nuevas formas de expresión cultural. La presentación, de entrada paga, tendrá lugar en el céntrico Teatro Jorge Eliécer Gaitán, ubicado en la Carrera Séptima #22 - 47 de Bogotá.

¿Qué ofrece el evento ‘13 Most Beautiful… Songs for Andy Warhol’s Screen Tests’ en Bogotá?

El evento ofrece una experiencia inmersiva que combina la proyección de retratos filmados por Andy Warhol en los años sesenta con música en vivo interpretada por Dean Wareham, Britta Phillips, Derek See y Roger Brogan. Esta puesta en escena busca dialogar con el legado artístico de Warhol y acercar al público a la vanguardia neoyorquina que marcó una época.

¿Cuál es la relación entre Andy Warhol, The Factory y la música de este espectáculo?

La relación está en el origen mismo de los retratos y el entorno creativo donde surgieron: The Factory, el mítico estudio de Warhol, fue el punto de encuentro de artistas, músicos y cineastas. La obra actual revive esa interacción entre cine y música, una dinámica ya explorada por Warhol en la década de los sesenta junto a The Velvet Underground y Nico, y la resignifica a través de la interpretación musical en vivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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