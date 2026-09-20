Por: Portal Bogotá

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El programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se consolida como una apuesta clave de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para revitalizar los espacios recreativos en la capital. Dentro de este contexto, el parque San Cristóbal, considerado uno de los complejos deportivos más representativos del suroriente del Distrito, experimenta una transformación integral que integra los conceptos de deporte, tecnología, sostenibilidad y recuperación ambiental, todo con el fin de proporcionar a la comunidad un espacio moderno, accesible y conectado. Según informó el IDRD, la intervención es parte de la estrategia del alcalde Carlos Fernando Galán de ampliar y mejorar el espacio público para el disfrute ciudadano.

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El parque San Cristóbal avanza hacia su consolidación como parque inteligente, con la implementación de conectividad Wi-Fi gratuita para todos los visitantes, sistemas de iluminación eficientes gracias a tecnología LED y soluciones solares, además de la renovación de los escenarios deportivos. Entre los elementos innovadores del proyecto, se destaca la creación de una sala de deportes electrónicos en el Centro de Formación y Emprendimiento (CEFE) San Cristóbal. Daniel García Cañón, director del IDRD, señaló que esta intervención busca que las familias encuentren un parque con mejores condiciones y más oportunidades para el deporte, el encuentro y la recreación, apostando por la modernización y la versatilidad en la oferta deportiva.

En materia de infraestructura, la renovación abarca 14 canchas —ocho de baloncesto, cuatro de microfútbol, una de pádel y una multipropósito—, así como espacios para juegos infantiles, gimnasios biosaludables, senderos peatonales y una pérgola. Esta etapa representa una inversión de 7.200 millones de pesos, de acuerdo con datos del IDRD. Resalta, además, la segunda cancha pública de pádel construida en el Distrito Capital, lo que amplía la diversidad de disciplinas disponibles y atiende el creciente interés por este deporte.

En cuanto al estadio de fútbol, las obras en marcha permitirán que acoja competencias de categoría C gracias a una inversión de 2.267 millones de pesos. Las adecuaciones incluyen nueva grama, remodelación de camerinos y graderías, y un sistema moderno de iluminación LED, en beneficio directo de los deportistas y espectadores.

La sostenibilidad también ocupa un lugar central. El proyecto de Comunidades Energéticas prevé la instalación de 1.633 paneles solares mediante Obras por Impuestos, lo que permitirá reducir el valor de las facturas de energía para cerca de 1.000 hogares de estratos 1 y 2. Además, acciones de reverdecimiento, como la reintroducción de especies vegetales nativas y la ampliación de jardines biodiversos, buscan mejorar la calidad ambiental del entorno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales transformaciones en el parque San Cristóbal de Bogotá?

Las principales transformaciones en el parque San Cristóbal, de acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, incluyen la modernización de 14 canchas deportivas, la creación de una sala de deportes electrónicos, la instalación de Wi-Fi gratuito y tecnología LED, la renovación del estadio de fútbol y la integración de soluciones sostenibles como paneles solares y jardines biodiversos.

¿Qué es el mecanismo de Obras por Impuestos y cómo beneficia a los hogares en Bogotá?

El mecanismo de Obras por Impuestos permite a las empresas financiar proyectos sociales o de infraestructura a cambio de reducir su carga tributaria. En el caso del parque San Cristóbal, esto facilita la instalación de paneles solares, lo que contribuye a disminuir el costo de la energía para cerca de 1.000 hogares de estratos 1 y 2, de acuerdo con lo informado en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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