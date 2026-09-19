Amparo Grisales cumple 70 años este 19 de septiembre. La actriz, nacida en Manizales en 1956, llega a esta fecha después de más de cinco décadas de trayectoria en el entretenimiento colombiano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Paola Jara dio dura opinión de su imitadora de ‘Yo me llamo’: “Es tan raro”)

Su carrera comenzó desde muy joven y rápidamente encontró espacio en la televisión. Desde entonces, Grisales ha pasado por telenovelas, cine, teatro y programas de entretenimiento, construyendo una trayectoria reconocible para varias generaciones.

Uno de sus primeros trabajos fue ‘Destino: la ciudad’, en 1970. Poco después llegó uno de los papeles que comenzó a darle mayor reconocimiento: ‘Manuela’, producción de 1975 en la que asumió el papel protagonista.

Lee También

A partir de allí, su carrera comenzó a crecer con diferentes producciones de televisión.

Los papeles que marcaron su carrera

Entre sus trabajos más recordados aparecen ‘El gallo de oro’, donde interpretó a ‘La Caponera’, y ‘Tuyo es mi corazón’, producción de 1985 que protagonizó junto a Carlos Vives.

Durante las siguientes décadas continuó participando en producciones como ‘En cuerpo ajeno’, ‘La sombra del deseo’, ‘Dos mujeres’, ‘Madre Luna’ y ‘Las muñecas de la mafia’.

El cine también ocupó un espacio importante en su recorrido. Entre sus participaciones están películas como ‘La virgen y el fotógrafo’, ‘Los elegidos’ y ‘Bolívar soy yo’, esta última estrenada en 2002.

Su carrera tampoco se quedó frente a las cámaras. En teatro protagonizó, entre otras obras, ‘No seré feliz, pero tengo marido’, espectáculo con el que recorrió escenarios durante varios años.

‘Yo me llamo’, una nueva etapa

Uno de los capítulos más reconocibles de su carrera reciente comenzó en 2011, cuando llegó como jurado de ‘Yo me llamo’.

El programa terminó convirtiéndose en una nueva plataforma para Grisales, especialmente entre generaciones que no necesariamente la habían visto en sus primeros papeles de televisión.

Después de una ausencia en una de las temporadas, regresó al formato y continuó vinculada al programa, consolidando una faceta distinta a la de sus años como protagonista de telenovelas.

A sus 70 años, la actriz continúa vinculada al mundo de la televisión y mantiene una carrera que ha atravesado diferentes épocas del entretenimiento colombiano.

Desde ‘Manuela’ hasta ‘Yo me llamo’, pasando por el cine y el teatro, el recorrido de Amparo Grisales reúne más de medio siglo de presencia en escenarios que han cambiado, pero en los que ella ha mantenido un lugar reconocible.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.