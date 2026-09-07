Por: Caracol Televisión

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Después de analizar al concursante que imita a su esposo, Jessi Uribe, continuaron con la presentación de la doble de la cantante antioqueña. A pesar de su buena interpretación, los comentarios de Paola Jara no fueron buenos y aseguró que está muy lejos de parecerse a ella.

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La artista vio la presentación en la que ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ salió al escenario a interpretar ‘Para qué volviste’, canción de despecho y superación que habla sobre el regreso de un viejo amor cuando ya es demasiado tarde. No obstante, ella no encontró ningún parecido, aunque Jessi Uribe señaló que sí alcanza a tener un parecido a la voz de la intérprete de ‘Mala mujer’ cuando la canción tiene tonos bajos.

Durante el programa, los presentadores y los cantantes llegaron a la conclusión de que las personas que hacen el arte de la imitación siempre se basan en el respeto, cariño, amor y, sobre todo, admiración hacia su ídolo. También recalcaron que detrás de una sola presentación hay muchos meses de estudio y dedicación.

La intérprete de ‘Murió el amor’ confesó que una de las cosas más admirables, para ella, es la capacidad de imitar, pues es un talento que no todos son capaces de desarrollar.

Cuántos hijos tiene Paola Jara

La mujer de 43 años, nacida en el municipio de Apartadó, Antioquia, tiene solamente una hija, llamada Emilia. Antes de la llegada de su primera hija la pareja vivió dos dolorosas pérdidas de bebés que esperaban con ansias. Todo esto lo contó en un vídeo publicado en su canal oficial de YouTube.

La pareja tuvo en mente la idea de someterse a algún tratamiento médico con tal de traer un nuevo integrante a la familia, pero después de investigar a fondo, decidieron parar el proceso y quedarse los dos. Posteriormente, cuando la intérprete de ‘Salud por él’ iba a volver a planificar, descubrió que tenía un retraso menstrual y, automáticamente, se realizó una prueba de embarazo que arrojo un resultado positivo. Hoy en día, Emilia está a punto de cumplir su primer año.

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