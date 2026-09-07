Por: El Espectador

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Las novelas ‘Historia del llanto’, ‘Historia del pelo’ e ‘Historia del dinero’ conforman una trilogía literaria centrada en la década del setenta en Argentina. De acuerdo con una entrevista publicada por El Espectador, el autor explica que la motivación para encuadrar estas historias en esa época radica en que fue el periodo de su propia formación: tenía 11 años en 1970 y 21 en 1980, lo que convirtió esos años en un tiempo definitorio en lo personal, erótico, intelectual y social. En palabras del escritor, esta década es histórica y crítica en Argentina, por estar marcada por el sueño revolucionario en la primera mitad y luego, tras el golpe militar, por la pesadilla del terrorismo de Estado.

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El autor no siguió trabajando de manera explícita sobre los setenta en novelas posteriores, aunque reconoce que algunas problemáticas de ese periodo —como la relación entre lenguaje y violencia— son aún actuales y persistentes en su obra. Según señala en la entrevista, esa tensión entre palabras y violencia fue muy evidente en la literatura argentina de aquellos años y sigue mostrando aristas vigentes en la actualidad.

La trilogía se inicia con ‘Historia del llanto’, cuyo eje está en lo emocional. El protagonista vive su niñez y adolescencia en un entorno político turbulento, donde la emoción juega un papel fundamental en la formación de sujetos políticos. El escritor argumenta que la experiencia política se transmite incluso antes de la participación activa y que la política está muy ligada a la intimidad de cada individuo. Esta perspectiva se mantiene en las otras dos historias de la serie.

En ‘Historia del pelo’, la exploración gira en torno a un elemento a priori insignificante —el pelo— pero que el autor convierte en símbolo político. Descubre que el pelo, en su contexto histórico, era un signo corporal que reflejaba posturas ideológicas, algo que había pasado desapercibido pero que resulta esencial. Abordar la novela a partir de una obsesión, como la del pelo, facilita una mirada microscópica y exhaustiva de la realidad, permitiendo entender cómo elementos aparentemente frívolos pueden convertirse en manifiestos políticos.

Finalmente, ‘Historia del dinero’ se ocupa de la poca explorada relación entre economía y política radicalizada en los setenta. El dinero marca cuestiones clave como el costo de vida y la economía brutal que imponían fenómenos como los secuestros. Así, el autor analiza cómo las decisiones financieras y personales dan lugar al arrepentimiento, entendiendo que vivir implica equivocarse y descartar posibilidades, tanto en la narrativa literaria como en la existencia personal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la trilogía hace tanto énfasis en la década del setenta en Argentina?

La trilogía se enfoca en la década del setenta porque, según el propio autor en declaraciones a El Espectador, fue el tiempo de su formación personal y también una época histórica decisiva para Argentina, dividida entre la esperanza revolucionaria y el horror del terrorismo de Estado. Esta dualidad proporciona un contexto potente y fértil para explorar temas de política, intimidad y construcción subjetiva.

¿Cómo se relaciona la obsesión en estas novelas con los procesos políticos y personales?

En las novelas, la obsesión es un principio literario que permite una exploración profunda y detallada de elementos como el pelo o el dinero, los cuales, aunque a primera vista parezcan triviales, se revelan como signos políticos y personales. El tratamiento de la obsesión en la narrativa ayuda a comprender la interacción entre la experiencia íntima y los grandes procesos sociales y políticos de la época.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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