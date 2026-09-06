Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El tambor de hojalata, novela emblemática escrita por el alemán Günter Grass y ganadora del Premio Nobel de literatura en 1999, es reconocida por su profunda exploración de la relación entre infancia, memoria y poder. Publicada en 1959, la obra retrata la formación de los individuos en el contexto de los terribles acontecimientos políticos y bélicos del siglo XX, especialmente el surgimiento del nazismo. Grass sitúa su historia en Danzig, ciudad marcada por el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y a través de la voz de Oscar Matzerath, un niño que decide dejar de crecer tras recibir un tambor de hojalata a los tres años, plantea una alegoría sobre la memoria colectiva y la responsabilidad social.

Sigue a PULZO en Discover

El enfoque de la novela, según se describe en el artículo del Magazín Cultural de El Espectador, se centra en cómo la enseñanza y la educación funcionan como herramientas de socialización política. La infancia recibe el mundo construido por los adultos, quienes, muchas veces, transmiten las tradiciones y valores que, paradójicamente, pueden originar los peores episodios de la historia, como sucedió bajo el régimen nazi. De acuerdo con este análisis, el relato pone en primer plano cómo el nazismo permeó no solo las instituciones, sino también los hogares, las rutinas diarias y la manera de entender la realidad, instalándose silenciosamente en cada familia.

En el plano literario, Nelly Vélez analiza que Grass sitúa la historia dentro del género cómico y lo grotesco, en la línea de autores como Rabelais y Stern, con un estilo saturado de parodia, ironía y lenguaje dialectal. El protagonismo de Oscar, que narra desde su ingreso en un hospital psiquiátrico, resulta clave para evidenciar la complejidad moral de su personaje: se muestra como víctima y victimario, elaborando un discurso donde la verdad y la mentira conviven y la memoria es profundamente ambigua. Este recurso, según la misma fuente, hace que el relato literario se convierta en una reconstrucción subjetiva de la historia, donde no hay ni malos ni buenos absolutos.

El tambor de Oscar emerge como símbolo: es un recordatorio constante del pasado que algunos quieren olvidar. De este modo, la novela se erige como una denuncia contra la amnesia colectiva, utilizando el grotesco y el humor como mecanismos para resistir frente a una historia insoportable y ofrecer una crítica incisiva a la humanidad.

¿Cuál es el mensaje principal de ‘El tambor de hojalata’ sobre la memoria y la culpa colectiva?

El mensaje principal de El tambor de hojalata radica en mostrar cómo la memoria colectiva y la culpa social se entrelazan en la experiencia alemana durante el surgimiento del nazismo. A través del relato de Oscar, la novela denuncia la tendencia de los adultos a reprimir o modificar el pasado, resaltando la importancia de preservar la memoria para reconocer errores y evitar su repetición.

¿Cómo utiliza Günter Grass el estilo grotesco y la ironía en la novela para tratar temas históricos?

De acuerdo con el análisis de Nelly Vélez citado en la Revista de pensamiento y cultura, Günter Grass recurre a la ironía, la parodia y la comicidad, además de grotescos recursos formales, para cuestionar los discursos hegemónicos y exponer contradicciones morales en la historia alemana. Gracias a este estilo, la obra logra abordar temas dolorosos de manera crítica y reflexiva, sin perder el rigor ni la sensibilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.