Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Cuatro personas deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, luego de una decisión tomada por jueces de control de garantías a raíz de graves acusaciones relacionadas con la producción, almacenamiento y distribución de material de abuso sexual infantil. Según la Fiscalía General de la Nación, a través de su Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), se adelantó la judicialización de estos individuos por su presunta participación en distintos delitos vinculados a la explotación sexual de menores.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía, a cada una de las cuatro personas se le imputaron cargos diferentes, según su supuesta responsabilidad. Entre los delitos figuran: pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado. Es importante resaltar que ninguna de las personas implicadas aceptó los cargos presentados en su contra.

En una primera investigación, coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la Policía Nacional y autoridades de Aragón, España, se logró la captura de Leonardo Muñoz Claros y José Raúl Sabalza Cortés. Muñoz Claros fue ubicado en Pitalito, departamento de Huila, mientras que Sabalza Cortés fue detenido en Cartagena, Bolívar. Según la Fiscalía, ambos estarían implicados en el uso de una aplicación de mensajería para compartir archivos de contenido sexual en los que participaban menores. El informe judicial indica que Muñoz Claros habría distribuido 1.223 videos, mientras Sabalza Cortés los habría recibido y difundido.

Gracias a la información proporcionada por la Base de Datos Internacional sobre Explotación Sexual de Niños (ICSE) de la Policía Internacional (Interpol), se identificó en Armenia (Quindío) a una mujer que, según la investigación, habría grabado en video agresiones sexuales contra su hija cuando la menor tenía aproximadamente un año.

El cuarto caso surgió tras una alerta emitida por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés), que permitió descubrir una dirección IP vinculada a un teléfono móvil en Soacha (Cundinamarca) empleado para distribuir material de abuso sexual infantil. De acuerdo con la Fiscalía, el dispositivo pertenecía a un hombre que presuntamente también ejercía abusos sexuales contra su hijastra, de siete años, produciendo fotografías y videos de tales hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los delitos imputados por la Fiscalía en los casos de abuso sexual infantil?

Según información de la Fiscalía General de la Nación, los delitos imputados a los acusados incluyen pornografía con personas menores de 18 años, utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con menores, acto sexual con menor de 14 años agravado, acceso carnal violento y acto sexual violento agravado.

¿Qué implica la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y en qué casos se aplica?

La medida de aseguramiento en establecimiento carcelario significa que los presuntos responsables deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial. Esta medida se aplica, de acuerdo con lo señalado por los jueces y la Fiscalía, en casos de especial gravedad y para garantizar la seguridad de las víctimas y el correcto desarrollo de la investigación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.