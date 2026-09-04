Por: Blu Radio

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Una embarcación turística se incendió este viernes en inmediaciones de Marina Santa Cruz, en el sector del Muelle Eduardoño, en Cartagena, generando una emergencia que requirió la atención de los organismos de socorro.

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El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió rápidamente la situación y realizó las labores necesarias para controlar y extinguir las llamas. La intervención permitió evitar que el fuego se propagara a otras embarcaciones ubicadas en la zona.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas como consecuencia del incendio de la embarcación turística. La emergencia fue controlada sin que se registraran mayores afectaciones.

Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para establecer qué originó el incendio de la embarcación en Cartagena. Por ahora, se espera determinar las circunstancias que provocaron la conflagración en inmediaciones de la Marina Santa Cruz.

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