Por: El Espectador

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La preocupación por la seguridad vial trasciende los límites administrativos de Bogotá, Soacha y los municipios de Cundinamarca, pues los siniestros viales no distinguen fronteras y afectan a toda la región. Frente a este desafío, se está construyendo una Agenda Regional de Seguridad Vial, una iniciativa que reúne la experiencia de la Agencia Regional de Movilidad (ARM), las secretarías de Movilidad de Bogotá, Cundinamarca y Soacha, así como el apoyo del World Resources Institute (WRI) Colombia. De acuerdo con cifras entregadas por la ARM, cada año cerca de 615 personas pierden la vida en las vías de Bogotá y 17 municipios de la región, lo que revela la urgencia de abordar este asunto de manera articulada.

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El proyecto parte de la necesidad de superar las acciones aisladas, con la meta de diseñar y poner en marcha medidas coordinadas para intervenir los corredores viales con mayor accidentalidad. Según explicó Claudia Mercado, directora general de la ARM, el enfoque es que la respuesta sea tan regional como el problema: identificar corredores críticos, implementar soluciones, medir su impacto y aprender de los resultados. Precisamente, la propuesta es crear un “Laboratorio Regional” de seguridad vial, un espacio donde confluyan capacidades técnicas y administrativas de todas las entidades vinculadas a la movilidad y el tránsito, desde los municipios locales hasta las instancias nacionales.

En este laboratorio, las instituciones podrán probar iniciativas, evaluar su efectividad y, a partir de la evidencia recopilada, expandir las medidas más exitosas a otros puntos del territorio. Entre las primeras prioridades definidas, las entidades señalan cinco frentes: la mejora y el intercambio de datos sobre siniestros para identificar las causas y ubicaciones específicas; la priorización de los corredores más peligrosos; y la estructuración de un Plan Regional de Gestión de la Velocidad. Esta última estrategia pretende combinar acciones pedagógicas, controles, señalización y el uso de tecnología, siempre buscando reducir los factores de riesgo para quienes transitan las vías.

Además, se busca identificar los elementos de infraestructura que puedan representar un peligro y sincronizar los programas existentes, como Ruta Segura, Puntos Seguros Regionales, Entornos Seguros y los planes locales de seguridad vial. El reto central, como indica Fernando Páez, director ejecutivo de WRI Colombia, es pasar de la coordinación en el papel a intervenciones palpables en los corredores críticos, construyendo capacidades técnicas compartidas y responsabilidades conjuntas. El proceso de construcción de la Agenda apenas inicia y el siguiente paso será establecer una hoja de ruta que permita actuar y medir resultados, en busca de disminuir las muertes y riesgos viales de toda la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué objetivos busca la Agenda Regional de Seguridad Vial en Bogotá y Cundinamarca?

La Agenda Regional de Seguridad Vial tiene como objetivo central reducir las muertes y riesgos en las carreteras y vías urbanas de Bogotá y varios municipios de Cundinamarca, a través de la coordinación entre entidades y el desarrollo de intervenciones concretas en los lugares más peligrosos. Se espera lograrlo compartiendo datos, identificando puntos críticos, mejorando infraestructura y gestionando la velocidad de manera regional.

¿Cómo funcionará el “Laboratorio Regional” de seguridad vial y qué significa este concepto?

El “Laboratorio Regional” de seguridad vial será un espacio en el que instituciones de movilidad y tránsito podrán identificar corredores viales peligrosos, implementar medidas de prevención y evaluar sus resultados para determinar qué soluciones funcionan mejor. Así, los experimentos exitosos podrán replicarse en otras zonas de la región, generando un aprendizaje conjunto sobre intervenciones en seguridad vial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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