Por: El Espectador

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El asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel ha conmocionado a la localidad de Kennedy, en Bogotá, debido a su dedicación a alejar a los jóvenes de las drogas mediante actividades deportivas y comunitarias. Este crimen, ocurrido entre el 20 y el 22 de mayo de 2026, habría sido motivado, según la Fiscalía General de la Nación, por el rechazo que la estructura criminal Tren de Aragua sentía hacia el trabajo social del docente, el cual afectaba sus intereses en la zona. La investigación, citada por la Fiscalía, destaca que Ángel era un referente para los jóvenes, liderando iniciativas destinadas a la prevención del consumo de estupefacientes, lo que interfería con el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones que la organización criminal pretendía sostener en el sector.

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El desarrollo de la investigación requirió más de 80 actividades de policía judicial, contando con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), con el fin de identificar a los presuntos responsables. Con base en las evidencias documentadas, el docente fue contactado bajo engaños para ganarse su confianza, lo que permitió que asistiera a un inmueble ubicado en el barrio Galán. Allí, explican las autoridades, fue retenido, sometido a tortura y posteriormente asesinado. El cuerpo del profesor habría sido desmembrado, introducido en una maleta y abandonado en el sector de El Tintal.

Sobre los responsables, la Fiscalía presentó la judicialización de ocho ciudadanos venezolanos, entre los que figuran Osmer Josué Castillo Urbaneja, señalado como cabecilla local; Franyer Eduardo Vásquez Ramos, coordinador del homicidio; y Gacelis Nairobid Sojo Lira, alias Alondra, quien habría contactado a la víctima desde el 9 de mayo a través de redes sociales. También fueron identificados Emiro Manuel Nieves Morgado, alias Mario Bro, quien habría facilitado el lugar de los hechos; Luis Alberto Camejo González, alias Luis Panadero, y otros tres individuos que habrían participado en la retención y el traslado del cuerpo. Según la Fiscalía, algunos de ellos incluso usaron el celular de Ángel durante su retención.

La fiscal encargada imputó los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada, concierto para delinquir agravado y otros cargos relacionados con la alteración de pruebas. Sin embargo, los ocho procesados no aceptaron los cargos. La investigación continúa en curso para esclarecer completamente lo sucedido y confirmar las responsabilidades individuales en este caso, subrayando cómo el liderazgo social en contextos vulnerables puede convertirse en blanco de estructuras criminales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el trabajo comunitario de Kevin Santiago Ángel incomodaba al Tren de Aragua?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la labor de Kevin Santiago Ángel incomodaba al Tren de Aragua porque mediante actividades deportivas buscaba alejar a los jóvenes del consumo de drogas y alejarlos del entorno criminal. Estas acciones preventivas impedían que la estructura criminal mantuviera el tráfico de estupefacientes y el cobro de extorsiones en la zona, razón por la cual lo habrían convertido en su objetivo.

¿Qué delitos fueron imputados a los presuntos responsables del asesinato del profesor Ángel?

La Fiscalía imputó a los ocho procesados los delitos de homicidio, tortura, desaparición forzada y concierto para delinquir, todos agravados, además de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Los ocho acusados, todos ciudadanos venezolanos, no aceptaron estos cargos.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.