Por: Portal Bogotá

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El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) de Bogotá avanza con un importante proyecto para la ciudad: TransMilenio finalizó con éxito el proceso de selección del operador del nuevo TransMiCable de San Cristóbal, adjudicando el contrato de operación a la Promesa de Sociedad Futura mi Cable San Cristóbal por un periodo de diez años y cuatro meses, con un valor aproximado de 390.000 millones de pesos. De acuerdo con TransMilenio, la empresa adjudicataria es una alianza entre entidades nacionales y extranjeras, destacándose la experiencia de la Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico”, que opera el sistema de cable aéreo de La Paz, Bolivia, reconocido como el más grande del mundo.

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Según el informe final del comité evaluador, la Promesa de Sociedad Futura mi Cable San Cristóbal —conformada por Empresa Operadora de Transportes Gran Américas S.A.S., Empresa Estatal de Transporte por Cable “Mi Teleférico” e Ingeniería, Tecnología y Conocimiento S.A.S. (Inteckno S.A.S.)— cumplió todos los requisitos de calidad y presentó la oferta económica más favorable. Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente de TransMilenio, resaltó la apertura y transparencia del proceso, en el que participaron cinco proponentes nacionales y extranjeros, lo que evidencia la confianza en TRANSMILENIO S.A. y en la capital.

El nuevo TransMiCable contará con tres estaciones —Senderos de Altamira, La Victoria y Portal 20 de Julio, la última con conexión directa a TransMilenio— y prestará servicio en el suroriente de Bogotá. Se beneficiarán cerca de 400.000 habitantes de la localidad de San Cristóbal, con una reducción en el tiempo de desplazamiento de 45 a solo 10 minutos para el trayecto de 2,8 kilómetros. El sistema, equipado con 144 cabinas y capacidad para 4.000 pasajeros por hora y sentido, incluirá un sistema inteligente de gestión que ajusta automáticamente velocidades y programación de cabinas, además de integración de paneles solares para eficiencia energética.

María Fernanda Ortiz, secretaria Distrital de Movilidad, subrayó el alto interés de oferentes como señal de confianza en la estructuración del proyecto y en la Ciudad como destino de inversión extranjera. El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que la adjudicación permitió un ahorro del 20 % (alrededor de 80 mil millones de pesos en diez años). Además, aseguró que este avance marca el inicio de la futura operación de TransMiCable de San Cristóbal, estimada para septiembre de 2024 y su apertura al servicio a finales de 2026, lo cual mejorará significativamente la movilidad en Bogotá.

¿Cómo será el funcionamiento y cuáles son las características principales del TransMiCable de San Cristóbal?

El TransMiCable de San Cristóbal operará con 144 cabinas y tres estaciones, beneficiando a 400.000 habitantes del suroriente de Bogotá. El trayecto de 2,8 kilómetros se recorrerá en 10 minutos y tendrá capacidad para 4.000 pasajeros por hora y sentido. Su sistema inteligente permitirá ajustar la operación según la demanda y usará paneles solares para mejorar la eficiencia energética y su certificación ambiental.

¿Qué empresas participaron en el proceso de selección del operador del TransMiCable de San Cristóbal?

Además de la adjudicataria Promesa de Sociedad Futura mi Cable San Cristóbal, también presentaron propuestas Doppelmayr Cable Car Colombia S.A.S., Empresa de Transporte Masivo de Aburrá LTDA., Promesa de Sociedad Futura CableMóvil San Cristóbal S.A.S., y Promesa de Sociedad Futura Cable Aéreo Colombia SM S.A.S., lo que evidencia un proceso competitivo y abierto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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