Por: Portal Bogotá

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En el marco del Día de la Responsabilidad Social del Distrito, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) subraya la importancia de una gestión técnica e institucional combinada con el compromiso ciudadano para proteger el suministro de agua, tanto en el presente como en el futuro. De acuerdo con la EAAB, la reciente crisis de abastecimiento de 2024 y comienzos de 2025 motivó la consolidación de la Estrategia de Seguridad Hídrica, una hoja de ruta enfocada en reducir la vulnerabilidad de Bogotá frente al cambio climático, diversificar fuentes, mejorar el uso del recurso y preservar las cuencas hídricas. Durante el racionamiento, el trabajo conjunto de los ciudadanos permitió ahorrar alrededor de 46,6 millones de metros cúbicos de agua.

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La Estrategia de Seguridad Hídrica, compuesta por siete pilares, muestra avances notables. Entre ellos, se destaca la elaboración de un estudio integral en colaboración con el Banco Mundial que diagnostica la vulnerabilidad del abastecimiento frente al cambio climático y ayuda a orientar las inversiones necesarias para fortalecer el sistema. A esto se suma un proyecto sobre aguas subterráneas, estructurado con miras a ser una fuente alterna de abastecimiento y presentado al Gobierno de Corea, con el que la EAAB aspira acceder a recursos de cooperación internacional por cerca de 1,8 millones de dólares estadounidenses.

En lo relacionado con el reúso del agua, la EAAB avanza en el modelo de operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Salitre, al tiempo que tramita los permisos ambientales requeridos. Además, la empresa impulsa un Plan Maestro de Pérdidas para aumentar la eficiencia del sistema, con resultados concretos entre 2025 y el primer trimestre de 2026, periodo en el que se logró recuperar 8,44 millones de metros cúbicos de agua.

La EAAB también desarrolla un Protocolo de Gestión de Sequías, cuyo objetivo es anticipar escenarios de escasez, definir alertas y concretar medidas de actuación para proteger las fuentes y garantizar el servicio. En cuanto a la conservación del recurso, en 2025 se destinaron 63.000 millones de pesos mediante un convenio con la Secretaría Distrital de Ambiente, lo que fortalece el mantenimiento de predios estratégicos. Este esfuerzo cuenta con el apoyo de entidades internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Gobierno de Corea. Hasta la fecha, se han movilizado aproximadamente 18 millones de dólares en recursos y cooperación.

Como reconocimiento a estos avances, el 26 de agosto de 2026 la International Water Association (IWA) reconoció a la EAAB como “Climate Smart Utility”, posicionando a Bogotá como referente global de resiliencia climática y seguridad hídrica.

La EAAB también trabaja con la comunidad a través de la estrategia pedagógica “Renacua y los Guardianes del Agua”, nacida durante el racionamiento para frenar el despilfarro en los hogares. Gracias a la conciencia ciudadana, Bogotá mantiene un consumo promedio de 17,3 metros cúbicos de agua por segundo, nivel similar al de 2023 pese al aumento de usuarios. Según Natasha Avendaño, gerente de la EAAB, la gestión de la empresa contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fijados por la Organización de las Naciones Unidas, especialmente en agua limpia, energía asequible, protección de ecosistemas y fortalecimiento institucional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo contribuyó la estrategia de seguridad hídrica de la EAAB al ahorro de agua en Bogotá durante el racionamiento?

Durante el periodo de racionamiento que se vivió en Bogotá tras la crisis de abastecimiento, la implementación de la Estrategia de Seguridad Hídrica promovida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) permitió la colaboración de la ciudadanía en el ahorro de agua. Esto se tradujo en un ahorro de cerca de 46,6 millones de metros cúbicos, gracias a una mayor conciencia y a estrategias específicas alineadas con la protección y gestión eficiente del recurso hídrico.

¿Qué es el Plan Maestro de Pérdidas y por qué es clave para la eficiencia hídrica de Bogotá?

El Plan Maestro de Pérdidas, mencionado por la EAAB, es una hoja de ruta diseñada para establecer prioridades de inversión y acciones orientadas a reducir las pérdidas de agua en el sistema de distribución de la ciudad. Esto se traduce en una mejor eficiencia operativa, mayor disponibilidad del recurso y menores impactos durante situaciones de escasez como las experimentadas entre 2024 y 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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