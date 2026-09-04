Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Los Juegos Rurales 2026 han marcado un hito en la integración y encuentro de las comunidades rurales de Bogotá, especialmente en la localidad de Sumapaz. Más de 1.100 personas participaron durante las jornadas deportivas desarrolladas en los meses de julio y agosto, en el marco del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, que busca fortalecer los lazos comunitarios y promover experiencias colectivas en territorios tradicionalmente apartados de la urbe, según información publicada por la Alcaldía Local de Sumapaz.

Sigue a PULZO en Discover

La programación dio inicio el 5 de julio con los Juegos Ruralitos, una actividad dirigida a la niñez y juventud del territorio. Esta edición, celebrada en Betania, el Parque Paz y Vida y los escenarios deportivos cercanos a la Alcaldía Local, fue una respuesta a las solicitudes hechas por la comunidad, que anhelaba mayor participación deportiva para las nuevas generaciones. En total, 207 deportistas infantiles y juveniles se unieron en disciplinas como ciclomontañismo, atletismo de velocidad, trail running, fútbol de salón, baloncesto, festival de lanzamientos, tejo, bolirana y patinaje.

Posteriormente, los Juegos Rurales se desplazaron por las veredas de Sumapaz con jornadas interveredales que iniciaron en Nueva Granada el 11 de julio con 162 participantes, continuando por San Juan, Peñalisa, y Auras. Estas jornadas incentivaron la sana competencia en disciplinas de tradición rural como tejo, minitejo, bolirana, rana, parqués, dominó, ajedrez y atletismo, además de deportes populares como fútbol de salón y baloncesto.

El 1 de agosto, la vereda Nazareth fue epicentro de las finales interveredales, donde los deportistas previamente clasificados definieron a los ganadores en cada disciplina. Durante esta jornada, se destacó la prueba de relevos 4x100 metros, que enriqueció la oferta de atletismo y amplió la participación.

La clausura tuvo lugar nuevamente en Betania, permitiendo resolver competencias de ciclomontañismo y trail running—pruebas que exigieron máxima preparación y esfuerzo físico dadas las características rurales y el terreno local. Además, deportes invitados como voleibol, tenis de mesa y trompo sumaron diversidad a la programación y el intercambio interveredal.

De acuerdo con la Alcaldía Local, este proceso fue impulsado con el acompañamiento del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde local de Sumapaz, Diego García Bejarano, y reconoce el trabajo colaborativo de los equipos institucionales y la comunidad. Los Juegos Rurales 2026 consolidaron así un espacio de bienestar, integración y reconocimiento a la ruralidad, dejando en Sumapaz un ejemplo de participación comunitaria y fortalecimiento social a través del deporte.

¿Cuáles fueron las disciplinas deportivas destacadas en los Juegos Rurales 2026 de Sumapaz?

En los Juegos Rurales 2026 de Sumapaz sobresalieron disciplinas tradicionales de la ruralidad como tejo, minitejo, bolirana y rana, junto con deportes modernos como fútbol de salón, baloncesto, atletismo (velocidad y relevos), ciclomontañismo y trail running. Además, se sumaron competencias recreativas como ajedrez, parqués, dominó, patinaje, voleibol, tenis de mesa y trompo, permitiendo la integración de diferentes edades y sectores de la localidad.

¿Cómo fortalecieron los Juegos Rurales 2026 la integración de la comunidad en la ruralidad de Bogotá?

Según la información suministrada por la Alcaldía Local de Sumapaz, los Juegos Rurales 2026 promovieron espacios de encuentro y participación colectiva entre veredas, impulsando el sentido de pertenencia y la integración social. Al convocar tanto a niñas, niños, jóvenes y adultos, los eventos deportivos articularon el trabajo institucional y comunitario, favoreciendo la cohesión y el reconocimiento mutuo en entornos rurales frecuentemente dispersos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.