Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un violento hecho de inseguridad sacudió la tranquilidad de la vereda El Olimpo, una zona rural del municipio de Palocabildo, Tolima, la noche del jueves 3 de septiembre. De acuerdo con la información dada a conocer por la familia afectada, todo ocurrió cerca de las 9:30 de la noche, cuando dos hombres armados irrumpieron en una finca mientras varias personas se encontraban reunidas en el lugar. Los presuntos delincuentes exigieron los teléfonos celulares de quienes estaban presentes, amenazando con sus armas de fuego para intimidar a las víctimas.

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Durante el momento de mayor tensión, uno de los hijos del propietario de la finca intentó resistirse al atraco. Esta decisión provocó una reacción violenta de parte de uno de los agresores, quien disparó su arma en tres ocasiones. El joven fue alcanzado por dos impactos de bala: uno muy cerca de la oreja y el otro en la espalda, lesiones que pusieron en serio riesgo su vida. Tras el ataque, los responsables salieron huyendo rápidamente por uno de los caminos veredales, aprovechando la oscuridad y las condiciones rurales de la zona para escapar.

Familiares y vecinos que presenciaron el incidente no dudaron en auxiliar al joven herido. Fue trasladado con urgencia al Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo, donde los médicos lograron atenderlo inicialmente. No obstante, dada la gravedad de las heridas sufridas, el paciente debió ser remitido a un centro asistencial de mayor complejidad, donde actualmente permanece bajo pronóstico reservado y recibe atención médica intensiva.

Por su parte, la Policía Nacional llegó al sitio de los hechos tan pronto como fue alertada, con el objetivo de adelantar las primeras diligencias judiciales y atender la denuncia presentada por la familia. Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación y se encuentran en la búsqueda de pistas que permitan identificar y ubicar a los responsables de este acto violento que ha creado alarma en la comunidad rural de Palocabildo, según lo reportado por los testimonios recopilados en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud del joven herido en Palocabildo tras el atraco?

De acuerdo con la información entregada por la familia y los reportes médicos, el joven permanece bajo pronóstico reservado en un centro asistencial de mayor complejidad, después de recibir dos impactos de bala. La gravedad de las lesiones, una de ellas cerca de la oreja y otra en la espalda, obligó a su traslado urgente desde el Hospital Ricardo Acosta de Palocabildo, donde fue atendido inicialmente.

¿Qué acciones tomó la Policía Nacional frente al atraco en la vereda El Olimpo, Tolima?

La Policía Nacional acudió al lugar de los hechos durante la noche del jueves 3 de septiembre para adelantar las primeras diligencias judiciales y recibir la denuncia por parte de los familiares. Actualmente, la institución adelanta investigaciones con el fin de identificar y localizar a los responsables del violento atraco ocurrido en la vereda El Olimpo, zona rural de Palocabildo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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