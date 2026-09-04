Por: EL PILON SA

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Naín Andrés Pérez Toncel, conocido bajo los alias Bendito menor o Naín, fue abatido en la noche del jueves durante un operativo de alto impacto ejecutado por las autoridades colombianas. Este joven de 26 años era identificado como el máximo líder del frente Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una estructura criminal que mantenía el control armado sobre el tráfico de drogas y el cobro de extorsiones en 15 municipios de La Guajira y la Troncal del Caribe. La operación, denominada Centinela de la Patria y desarrollada en una vivienda del barrio José Arnoldo Marín de Riohacha, resultó también en la muerte de su pareja sentimental, Rosa Angélica Tarazona (alias La Bebecita), y de dos de sus escoltas.

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La ejecución de esta acción estuvo a cargo del Comando Lobo, una unidad táctica de la Policía Nacional especializada en la caza de los criminales más buscados del país. Según información oficial, este grupo fue creado en 2006, conformado por miembros destacados de los comandos Jungla, bajo la supervisión de la Dirección de Inteligencia. El Comando Lobo se ha caracterizado por su eficacia en operaciones en regiones difíciles y por su historial exitoso en la persecución de figuras criminales de peso como Otoniel, Megateo y Cuchillo. Actualmente, la unidad centra sus esfuerzos en la desarticulación de redes dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, manteniendo como directriz fundamental que "no hay refugio" seguro para sus objetivos.

Tras confirmarse la neutralización de Pérez Toncel, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó públicamente la importancia estratégica de esta acción. En sus declaraciones, catalogó el operativo como un logro esencial en el restablecimiento de la tranquilidad para los habitantes del norte del país, enfatizando su firme respaldo al trabajo de la fuerza pública. El mandatario recalcó que la orden para la Policía Nacional y las Fuerzas Militares es avanzar de manera decidida contra las estructuras de crimen organizado y que la población no debe vivir bajo el temor impuesto por estos grupos ilegales. De acuerdo con la declaración oficial, el Gobierno ve en este golpe un paso determinante para consolidar la seguridad, estableciendo la paz mediante el desmantelamiento directo de organizaciones que persisten en desafiar la autoridad del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Naín Andrés Pérez Toncel y cuál era su papel en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada?

Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito menor o Naín, era reconocido por las autoridades como el principal líder del frente Javier Cáceres, vinculado a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). De acuerdo con el reporte oficial mencionado, controlaba actividades de tráfico de drogas y extorsiones que afectaban a múltiples municipios de La Guajira y rutas estratégicas como la Troncal del Caribe.

¿Qué función cumple el Comando Lobo de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado?

El Comando Lobo es una unidad táctica de la Policía Nacional creada en 2006, con integrantes seleccionados de los comandos Jungla bajo la Dirección de Inteligencia. Su labor principal consiste en ubicar y capturar a los delincuentes más buscados del país, especialmente en zonas de difícil acceso, y se ha destacado por la desarticulación de redes de extorsión y narcotráfico, demostrando una efectividad reconocida en operativos de alto riesgo, como el que resultó en la muerte de alias Bendito menor.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.