Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó este jueves 3 de septiembre una decisión contundente, al ordenar la inspección de la celda de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, exgobernador de La Guajira, quien está recluido en la cárcel de La Dorada (Caldas). Esta acción se ejecutó tras denuncias recientes de magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre posibles amenazas contra su seguridad, motivadas por fallos en contra de Gómez. Según relató el presidente durante una reunión con la Sala Plena de la Corte Suprema, se ingresó a la celda junto al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se revisaron pertenencias y hallaron un celular, lo cual llevará a una investigación adicional para esclarecer su uso y posible relación con las amenazas.

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De acuerdo con las declaraciones recogidas por El Espectador, el mandatario enfatizó que ha dado la instrucción de trasladar al exgobernador si se confirma que es necesario para garantizar la seguridad de la Corte Suprema. El dirigente fue explícito al recalcar: “Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte se levanta contra el Gobierno, y haré caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”. Estas palabras reflejan la gravedad con que se han tomado las denuncias y la firmeza del gobierno ante cualquier intento de intimidación.

Las advertencias sobre las amenazas se conocieron el 2 de septiembre, cuando el magistrado José Joaquín Urbano envió una carta al presidente de la Sala Penal, magistrado Carlos Roberto Solórzano, detallando que esas intimidaciones surgieron tras una sentencia condenatoria contra el exgobernador Kiko Gómez, dictada por el delito de homicidio agravado (sentencia superior a 31 años de prisión). Urbano destacó la preocupación mostrada por procuradores, quienes manifestaron inquietudes sobre su seguridad en las semanas previas. A este panorama se sumó la aparición de una bala disparada en la Procuraduría y una ventana rota, lo que incrementó las alertas por posibles riesgos a la integridad de funcionarios judiciales.

El presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenis, agradeció las acciones inmediatas de la Policía Nacional para reforzar la seguridad y remarcó que ningún servidor judicial debe afrontar amenazas por cumplir su deber. Mientras tanto, la defensa de Kiko Gómez, por medio de su abogado Juan Felipe Criollo Figueroa, rechazó categóricamente cualquier relación de su defendido con los hechos y abogó por una investigación rigurosa para esclarecer las responsabilidades reales.

¿Por qué investigan a Kiko Gómez en la cárcel de La Dorada tras las amenazas a magistrados?

La inspección a la celda de Kiko Gómez en la cárcel de La Dorada fue ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella después de denuncias sobre amenazas contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, tras decisiones judiciales en su contra. Durante la revisión, supervisada con el Inpec, se encontró un celular que será investigado como posible vínculo con las intimidaciones.

¿Cuál fue la reacción de la Corte Suprema frente a las amenazas y cómo respondieron las autoridades?

La Corte Suprema, en voz de su presidente Iván Mauricio Lenis, expresó preocupación por la seguridad de magistrados y otros funcionarios tras conocerse las amenazas y hechos como el hallazgo de una bala en la Procuraduría. Agradecieron la intervención inmediata de la Policía Nacional y pidieron a la Fiscalía investigar y esclarecer las circunstancias, destacando que ningún funcionario judicial debe afrontar riesgos por ejercer sus funciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.