Por: El Espectador

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, se pronunció frente a la creciente preocupación por la seguridad de magistrados de la Sala Penal, tras las recientes denuncias sobre posibles riesgos que habrían surgido a raíz de decisiones tomadas en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido públicamente como Kiko Gómez. De acuerdo con Lenis, las investigaciones para esclarecer estos hechos avanzan en colaboración con diversas autoridades competentes.

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En la mañana del jueves 3 de septiembre, el magistrado Lenis señaló que son varios los hechos bajo escrutinio y que podrían poner en riesgo tanto a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como a miembros de la Procuraduría General de la Nación. Según explicó en sus declaraciones, la expectativa es que la Fiscalía y la Policía progresen con celeridad y logren descifrar la verdad de estos hechos que han despertado alarma en los órganos judiciales. El magistrado hizo énfasis en que las investigaciones no solo buscan identificar si existen amenazas reales, sino también garantizar el ambiente de seguridad necesario para el normal desarrollo de las funciones judiciales.

El presidente de la Corte Suprema no solo informó sobre la situación, sino que agradeció públicamente a la Policía Nacional por su rápida intervención y el conjunto de acciones preventivas ejecutadas para reforzar tanto la seguridad personal de los magistrados implicados como la protección de las instalaciones del Palacio de Justicia. Resaltó el compromiso institucional de la fuerza pública en atender este tipo de alertas, lo que considera fundamental para mantener la integridad física y moral de quienes administran justicia.

Lenis subrayó que, en ningún caso, los funcionarios judiciales —incluyendo jueces, fiscales, defensores públicos, procuradores y otros servidores del sector— deberían verse expuestos a amenazas, presiones o cualquier tipo de riesgo simplemente por el cumplimiento de sus deberes. El mensaje busca enfatizar la importancia de salvaguardar la independencia judicial y el derecho de los funcionarios a un ambiente libre de intimidaciones, principio que es esencial para el funcionamiento del sistema de justicia en el país.

Este escenario permanece en desarrollo, con la expectativa puesta en que las autoridades brinden pronto nuevas respuestas y mayor claridad frente al riesgo que enfrenta la Rama Judicial en el desempeño de sus funciones.

¿Qué medidas ha tomado la Policía Nacional para proteger a los magistrados de la Corte Suprema?

De acuerdo con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional ha intervenido de manera inmediata y ha implementado diversas gestiones preventivas para reforzar la seguridad tanto de los magistrados involucrados como de las instalaciones del Palacio de Justicia. Estas medidas buscan prevenir cualquier posible atentado o amenaza derivada de las decisiones judiciales contra Kiko Gómez.

¿Por qué surgieron amenazas contra los magistrados y qué papel tiene Kiko Gómez en este caso?

Según lo informado, las amenazas tendrían relación con decisiones judiciales tomadas en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez. Estas decisiones habrían desencadenado reacciones que ponen en riesgo a los magistrados de la Sala Penal y a algunos miembros de la Procuraduría General de la Nación, motivo por el cual se adelantan investigaciones a cargo de la Fiscalía y la Policía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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