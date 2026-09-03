Por: Caracol TV

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El 31 de agosto, Pedro Luis Bonilla, procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, descubrió que su oficina había recibido un disparo en la ventana, dentro de la Procuraduría General de la Nación. De acuerdo con Noticias Caracol, Bonilla está a cargo de casos de la sala penal de la Corte Suprema y entre ellos supervisa uno de alto perfil: el relacionado con Juan Francisco Gómez, más conocido como Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira. Gómez fue condenado a más de 31 años de prisión luego de que la Corte Suprema revocara, en abril de 2026, la absolución dictada previamente por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de homicidio agravado.

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La información preliminar entregada por las autoridades indicó que el procurador Bonilla no ha recibido amenazas, por lo que inicialmente se descartó que este disparo correspondiera a un atentado dirigido a su vida. Sin embargo, la gravedad del hecho encendió alarmas en el interior de la entidad judicial. El magistrado José Joaquín Urbano Martínez envió una carta a Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, expresando su inquietud por la situación y señalando información relacionada con el caso del exgobernador.

El contexto es aún más inquietante por una serie de acontecimientos previos. El magistrado detalla que días antes del disparo apareció una bala en la oficina de Bonilla, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General de la Nación (PGN). Además, la procuradora judicial Gloria Guzmán Duque, quien promovió demandas de casación contra la anterior absolución de Gómez, relató su profunda preocupación por la seguridad de los funcionarios involucrados en el proceso. Esta inquietud se incrementó tras la circulación, en plataformas virtuales, de versiones según las cuales una persona poderosa y con varias condenas habría ordenado asesinatos de tres personas y aconsejado a sus familiares abandonar el país.

La carta del magistrado Urbano sostiene que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estén en riesgo, como consecuencia de la condena impuesta a Gómez. Ante este escenario, reclamó mayor protección de la Dirección de Protección de la Policía Nacional para los funcionarios y sus familias. La respuesta fue inmediata: el presidente de la Corte Suprema, Iván Mauricio Lenís Gómez, solicitó a la encargada de seguridad del tribunal, y a la misma Policía Nacional, que se fortalezcan las medidas que garanticen la protección de todos los magistrados involucrados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Kiko Gómez y por qué fue condenado por la Corte Suprema?

Kiko Gómez, cuyo nombre completo es Juan Francisco Gómez, fue gobernador de La Guajira y protagonizó un sonado proceso judicial. Según la Corte Suprema de Justicia, se le revocó la absolución otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá y se le condenó por homicidio agravado a 31 años y 8 meses de prisión, con una sentencia que se mantiene vigente y fue aprobada por unanimidad.

¿Por qué se incrementaron las medidas de seguridad en la Corte Suprema de Justicia?

El incremento en las medidas de seguridad se debe a recientes hechos que pusieron en riesgo a funcionarios vinculados a procesos sensibles, incluyendo disparos en oficinas de la Procuraduría General de la Nación y amenazas relacionadas con el caso de Kiko Gómez. Magistrados y autoridades consideran que existe un riesgo para quienes participaron en la condena, por lo cual la Policía Nacional fue llamada a reforzar la protección de los miembros de la Corte Suprema y sus familias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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