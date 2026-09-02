Por: EL PILON SA

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tomó una medida contundente tras un reciente episodio que inquietó al sistema judicial del país: la sede de la Procuraduría en Bogotá fue atacada a disparos, lo que llevó a los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a expresar su preocupación por la seguridad. De acuerdo con la información comunicada por el mismo mandatario en su cuenta de X, se instruyó a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) fortalecer de inmediato todas las medidas de protección para los miembros de ese tribunal. El jefe de Estado subrayó su rechazo a cualquier intento de intimidar a los jueces y declaró: "Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República".

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Este anuncio oficial responde directamente al temor de los magistrados después de que el magistrado José Joaquín Urbano, integrante del alto tribunal, enviara una carta al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema. En el documento, Urbano señala que el ataque a la sede de la Procuraduría podría estar vinculado a la reciente condena impuesta al exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como 'Kiko Gómez'. Según el magistrado, el 29 de abril la Sala de Casación Penal revocó una absolución y dictó una condena de 31 años y 8 meses de prisión contra Gómez por homicidio agravado.

El contexto que rodea esta decisión judicial es especialmente delicado. Según la información recogida de la carta del magistrado Urbano, después de la sentencia se divulgaron mensajes en plataformas digitales que advertían sobre un supuesto plan criminal. En esos mensajes, se afirmaba que un hombre condenado—presumiblemente Gómez—había ordenado a su familia trasladarse a Italia y había encargado la muerte de tres personas, buscando mantenerlos lejos del alcance de la justicia colombiana. Ante la gravedad de estos hechos, el presidente De la Espriella reiteró públicamente que el Estado garantizará la independencia de los jueces y que cualquier persona detrás de las amenazas será perseguida y llevada ante la justicia.

La acción del mandatario muestra respaldo a la Corte Suprema de Justicia en un momento donde las amenazas parecen buscar presionar las decisiones judiciales más sensibles. El objetivo, de acuerdo con la declaración oficial, es asegurar que los jueces puedan ejercer sus funciones bajo condiciones de seguridad y libre de cualquier forma de coacción, recordando que el peso de la ley recaerá sobre quienes pretendan alterar este principio fundamental en la democracia del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se reforzó la seguridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia?

La seguridad de los magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia fue reforzada por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella. Esto ocurrió después del ataque a disparos contra la sede de la Procuraduría en Bogotá, el cual, según el magistrado José Joaquín Urbano, podría estar relacionado con la condena de 31 años y 8 meses de prisión impuesta al exgobernador Juan Francisco Gómez Cerchar, alias 'Kiko Gómez'. Ante el temor de posibles represalias por parte de interesados en manipular las decisiones judiciales, se decidió aumentar la protección a los jueces.

¿Qué relación existe entre ‘Kiko’ Gómez y las amenazas contra la justicia en Colombia?

De acuerdo con una carta enviada por el magistrado José Joaquín Urbano a la Corte Suprema de Justicia, tras la condena a ‘Kiko’ Gómez por homicidio agravado, se conocieron mensajes en los que se anunciaba un presunto plan criminal. Esos mensajes sugerían que Gómez habría ordenado a su familia irse a Italia y encargado la muerte de tres personas, lo cual se interpreta como una amenaza al aparato judicial. Esta situación llevó al Gobierno a reaccionar con la aplicación de mayores medidas de protección.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.