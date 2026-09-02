Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Después de que se termina de construir una estación o se amplía una avenida, el transporte en la ciudad no solo deja infraestructura visible como carriles, concreto o troncal. Muchas veces, quedan pequeños lotes que ya no tienen uso para la obra principal, y en otras zonas, la presencia de una nueva infraestructura puede cambiar completamente el valor de los barrios cercanos, haciéndolos más atractivos para proyectos residenciales, comerciales u oficinas. En medio de estos cambios, TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, empezó a abordar una cuestión clave: cuánto del valor adicional que el transporte aporta al suelo podría retornar al sistema mismo.

Sigue a PULZO en Discover

Hasta ahora, la respuesta a esa pregunta era poco clara, pues no se conocía la dimensión real de esa oportunidad. De acuerdo con una información entregada por TransMilenio a El Espectador, la empresa emprendió un estudio detallado en Bogotá e identificó cerca de 6.200 hectáreas con potencial urbano para futuros proyectos inmobiliarios. Estos terrenos incluyen desde propiedades de la propia empresa, espacios sobrantes fruto de las obras viales y hasta terrenos pertenecientes a terceros. Entre esa extensión identificada, TransMilenio ya hizo una primera revisión de más de 100 predios específicos.

Sin embargo, la empresa precisó que estas 6.200 hectáreas corresponden a lo que denomina un "potencial normativo": son lugares donde, según las normas de planeación de la ciudad, se podría considerar el desarrollo de viviendas, comercios u oficinas, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales y urbanísticos que correspondan a cada predio. Es importante aclarar que TransMilenio no es dueño de toda esta área, ni tampoco existe una obra prevista para cada uno de esos terrenos. En los casos donde los terrenos son propiedad de particulares, cualquier proyecto depende de la decisión de sus dueños y de si el desarrollo es viable o rentable para ellos. Además, la entidad reconoció que, respecto a estos espacios, todavía no posee un inventario consolidado de terrenos que pueda compartirse públicamente.

Pese a las precisiones y limitaciones, la magnitud de la cifra deja ver que TransMilenio comienza a explorar una línea de negocio relativamente nueva para una organización dedicada históricamente a la operación de buses, el manejo de estaciones, patios y la administración de contratos vinculados al transporte por la ciudad.

¿Cuántas hectáreas urbanas identificó TransMilenio con potencial de desarrollo inmobiliario?

TransMilenio detectó unas 6.200 hectáreas en Bogotá que cuentan con condiciones técnicas y normativas que podrían permitir futuros desarrollos inmobiliarios, según información suministrada a El Espectador. Sin embargo, esa cifra representa un potencial regulatorio, no la propiedad efectiva ni obras concretas en dichos terrenos.

¿Qué implica el "potencial normativo" en el caso de los terrenos evaluados por TransMilenio?

El "potencial normativo" significa que los lugares identificados cumplen con normas de urbanismo que, en teoría, permitirían levantar proyectos inmobiliarios, aunque su desarrollo depende de múltiples factores: propiedad del terreno, interés de los dueños, y condiciones específicas de cada predio, según precisó TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.